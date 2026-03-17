В конкурсе микрофильмов «Духа огня» детской номинации победил фильм «Латын кан» Ростислава Склярова из Ханты-Мансийска.
Ростислав учится в девятом классе и занимается в киностудии Школы креативных индустрий Окружного дома народного творчества.
«Фильм «Латын кан» на мансийском языке и посвящен он 95-летию Югры. На стойбище в мансийской избушке мы сняли двух главных героев – мужчин, которые через ноутбук выходят на связь с детьми. Взрослые на мансийском языке рассказывают детям о цифрах, числах и о том, что Югре исполнилось 95 лет», – рассказал сюжет микрофильма Ростислав, который также выступил в роли оператора и монтажера.
По словам автора, над фильмом работали шесть человек – воспитанников ШКИ. В фильме соединяются анимация и живой видеоряд.
«Фильм рассказывает о мансийской традиции определения возраста у человека. 20 лет – мужчина женится, 30 – имеет свой дом, 40 – успешный рыбак и охотник, 50 – добывший медведя человек и так далее. Через фильм дети узнают историю Югры, и могут научиться мансийскому языку», – считает победитель.
Отметим, что в основной номинации конкурса микрофильмов победил фильм «Дети депутаты» Юлии Давыдовой из Сургута.