Проект как символ единства, силы и уважения к истории нашей земли
Такой лозунг прозвучал в приветственном обращении перед стартом к участникам лыжного пробега «Лыжнёй Андрея». В эти выходные дни в Берёзовском районе семнадцатый раз состоялось спортивно-массовое мероприятие, посвящённое памяти талантливого педагога и первого в нашем округе мастера спорта СССР по классической борьбе Андрея Яковлевича Хатанева.
Напомним, в нём участвуют группы лыжников, которые стартуют из двух населённых пунктов – села Саранпауль и посёлка Сосьва. Они следуют каждый по-своему маршрутам до конечной точки – деревни Ломбовож. Первой группе лыжников Саранпауль – Хурумпауль – Ломбовож необходимо преодолеть 85 километров, они выходят днём ранее и в деревне Хурумпауле останавливаются на ночлег. Вторая группа выходит на следующий день по маршруту в 40 километров Сосьва – Ломбовож.
В этом году обе группы участников лыжного пробега встретились в Ломбовоже одновременно, народ их радостно встречал и приветствовал. Вечером для всех была организована культурная программа, затем подготовка лыжного инвентаря и отдых. На следующее утро лыжные старты, на котором вместе с двумя командами соревнуются также ломбовожцы.
Победителей гонок определяли по разным номинациям и возрастным категориям.
Итак, на лыжном пробеге по возрастной группе от 7 до 8 лет – 1 место присудили Хатанзееву Александру, девочек на соревнованиях в этой возрастной группе не было. Далее среди детей-мальчиков от 9 – 11 лет победу одержал Лыткин Матвей, на 2-м месте – Куликов Вова, на 3-м месте – Кугин Арсений. У девочек 1 место присудили Вокуевой Полине.
Биатлон. Возраст от 12-13 лет:
Лыжники пробежали дистанцию отлично, но по количеству непоражённых мишеней им прибавляли штрафные очки.
Среди мальчиков 1 место – Хатанзеев Анатолий, у него не было ни одного промаха по мишеням. На 2 место вышел Пайзунов Никита, на 3-м месте – Кугин Алексей. Четвёртому участнику Захарову Руслану вручили грамоту «За волю», подросток травмировался, но не сдался.
Среди мальчиков от 13-14 лет: 1 место – Миль Артём, попал во все мишени, 2 место у Гындыбина Матвея, 3 место у Истомина Антона.
Среди девочек 12-14 лет победу одержала Белявская Алена, на 2-м месте – Хатанзеева Настя. У обеих по одному штрафному очку из-за непоражённых мишеней.
Биатлон. Возраст от 15-18 лет:
Юноши 1 группа, от 15-16 лет: Пробежало пять участников. Здесь победил Вынгилев Андрей, на 2-м месте – Хозяинов Максим, на 3-м месте – Николаев Максим.
Юноши 2 группа. Возраст от 17-18 лет:
1 место – Лелятов Николай, 2 место – Филиппов Кирилл, 3 место – Хатанзеев Никита.
Девушки от 15-18 лет:
1 место – Кустышева Ксения, 2 место – Кугина Марта.
Биатлон. Возраст от 19 до 30 лет:
Среди юношей 1 место – Хатанев Павел, 2 место – Никитин Максим, 3 место – Толстов Иван.
Среди девушек 1 место – Семёнова Александра, пробежала отлично и чисто без промахов, 2 место – Садомина Надежда, 3 место – Хозумова Настя.
Биатлон. Возраст от 31-39 лет:
Среди мужчин 1 место – Хатанзеев Алексей Афанисьевич, 2 место – Анямов Максим Андреевич, 3 место – Артеев Радион Андреевич.
Участвовала учительница МАОУ Сосьвинской СОШ Миль Карина Станиславовна, она и вышла на 1 место.
Возраст от 40-49 лет: Победа присуждена Хозяинову Павлу Васильевичу, 2 место – Рокин Иван Павлович, 3 место – Вадичупов Николай Анатольевич.
В этой категории также одна участница Савчук Елена Валерьевна, первое место.
Биатлон. Возраст от 50 и старше:
На первом месте Таратов Сергей Иванович, на 2-м месте – Хозяинов Вячеслав, 3 место – Качанов Александр Георгиевич.
1 место – Рокина Анастасия Фёдоровна.
Охотничий Биатлон. Возраст от 31-39 лет:
Мужчины: 1 место – Хатанзеев Алексей Афанасьевич, 2 место – Анямов Максим Андреевич, 3 место – Артеев Радион Андреевич.
Женщины: 1 место – Семёнова Александра Валерьевна, 2 место – Садомина Надежда Геннадьевна, 3 место – Миль Карина Станиславовна.
Охотничий биатлон. Возраст от 40 до 49 лет:
Мужчины: 1 место – Рокин Иван Павлович, 2 место – Хозяинов Павел Васильевич.
Женщины: 1 место – Савчук Елена Валерьевна.
Охотничий биатлон. Возраст от 50 лет и старше:
Среди мужчин победителями оказались двое, оба пришли к финишу с одинаковым количеством времени, это Рокин Василий Павлович и Хозумов Вячеслав Леонидович, на втором месте – Таратов Сергей Иванович.
У женщин на старт вышли шесть участниц, среди которых 1 место заняла Рокина Анастасия Фёдоровна, второе место – Хатанзеева Светлана Герасимова, третье место – Таратова Людмила.
Победители получили награды и ценные призы от разных спонсоров и организаторов проекта. Спортивные состязания, как у участников, так и у зрителей прошли счастливыми промежутками времени, хотя за это время случались и минуты волнения, и минуты переживания, но спортивным азартом заряжены были все.
Тамара Мерова