В Югре 460 семей, принявших на воспитание детей, получили единовременную выплату от регионального Отделения СФР в 2025 году
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2025 году единовременное пособие получили 460 семей, которые приняли на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.
Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью является разовой мерой поддержки, получить которую могут усыновители детей, опекуны, попечители или приёмные родители.
«С 1 февраля 2026 года единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью выплачивается в размере 42 675,68 рублей. Если семья взяла на воспитание сразу нескольких детей, то пособие положено на каждого из них. Кроме того, при усыновлении ребёнка с инвалидностью, ребёнка старше семи лет, а также детей, которые являются братьями и сёстрами, пособие выплачивается в размере 326 076,84 рубля», – напомнила управляющий Отделением СФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Для назначения единовременного пособия необходимо подать заявление. Сделать это можно дистанционно на портале госуслуг, обратившись лично в клиентские службы Отделения СФР по ХМАО-Югре, а также в МФЦ. Рассмотрение заявления осуществляется в течение 10 рабочих дней, а последующее зачисление средств — в течение 5 дней после дня вынесения положительного решения.
Обращаем внимание, что заявление необходимо подать не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки или попечительства, либо дня заключения договора о принятии ребёнка в семью. При обращении необходимо будет предоставить свидетельство о рождении усыновлённого ребёнка, копию решения суда об усыновлении ребёнка и документ об установлении опеки над ребёнком.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
