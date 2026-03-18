Профессиональное развитие на крупнейших молодёжных форумах страны: Президентская платформа запускает стажёрскую программу совместно с Росмолодёжью
Президентская Платформа «Россия — страна возможностей» и Росмолодёжь в 2026 году запустят программу стажировок на площадке всероссийских молодёжных форумов. Молодые люди смогут поработать в командах организаторов крупных федеральных событий и познакомиться с системой молодёжной политики и форумных кампаний России. Подать заявку можно на цифровой платформе «Россия — страна возможностей».
В каталоге стажировок Президентской платформы можно найти проверенные вакансии, соответствующие принципам реального трудоустройства. В нём представлены разные предложения — от стажировок в крупных компаниях до участия в деятельности малого бизнеса, всероссийских форумах, общественных проектах и работе в командах авторов крупных инициатив.
«Сегодня молодые люди хотят не только получать знания, но и сразу применять их на практике. Для многих именно участие в организации крупных событий становится первым шагом в профессиональной карьере. Задача Президентской платформы — создавать для них такие возможности. Стажировки, которые открываем совместно с партнёрами, позволяют молодым специалистам погрузиться в реальную работу, попробовать себя в команде и понять, как устроена индустрия молодёжных проектов. И особенно важно, что они нередко становятся точкой входа в профессию — у нас уже есть реальные примеры, когда после работы на форумах ребята продолжают карьеру в этой сфере», — отметила заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.
Одним из ключевых работодателей для молодёжи является Росмолодёжь, вместе с которой уже не первый год открываются стажировки на крупнейшие молодёжные события страны. Такой площадкой уже несколько лет становится форум «Бирюса», где молодые люди могут увидеть работу команды организаторов изнутри и погрузиться в подготовку масштабного молодёжного события федерального уровня.
Руководитель Федеральной дирекции по организации молодёжных форумов и программ Екатерина Антонова отметила, что форумные площадки становятся важной точкой профессионального роста и настоящей школой практики для молодёжи: «Моя первая практика была на молодёжном форуме. Мы три недели жили в палатке, помогали дирекции. Этот опыт позволил мне понять, что происходит за кулисами мероприятия и какой оно требует колоссальной подготовки, концентрации, умения быстро включаться в задачи. Люди, которые занимаются организацией событий, быстро растут в профессиональном ключе и впоследствии могут работать где угодно».
Всероссийский молодёжный форум «Территория инициативной молодёжи «Бирюса», в том числе всероссийская смена «Физическая культура и спорт» платформы Росмолодёжь.Форумы ежегодно собирает активную молодёжь. В этом году смена пройдёт с 17 по 21 июня и объединит 400 молодых людей со всей России в возрасте от 14 до 35 лет. Для участников форума откроют три направления стажировок: стажёр программного направления, стажёр в протокольное сопровождение форума и стажёр-куратор по работе с участниками.
Стажировки пройдут очно на площадке форума в Красноярском крае и позволят стажёрам полностью погрузиться в работу дирекции». Подать заявку могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России. Участники смогут пройти производственную практику, питание и проживание на площадке форума обеспечиваются организаторами. По итогам работы у участников может появиться возможность дальнейшего трудоустройства или продолжения сотрудничества над другими проектами форума.
Стажёры программного направления будут помогать в подготовке образовательных пространств форума, участвовать в координации лекций, мастер-классов, форматов программы, работать с обратной связью участников и сопровождать экспертов образовательных блоков. Эта стажировка подойдет тем, кто интересуется образовательными форматами, организацией событий и хочет получить практический опыт работы с программой крупного молодёжного форума.
Стажёры в службе протокола будут заниматься подготовкой визитов экспертов, помогать в организации их участия в программе форума, сопровождать гостей на площадке и обеспечивать комфортное взаимодействие экспертов с участниками и организаторами. Работа предполагает высокий уровень ответственности, внимательность к деталям и развитые коммуникативные навыки.
Стажёры-кураторы по работе с участниками будут сопровождать команды участников форума, помогать с организационными вопросами, проводить встречи для сбора обратной связи и выступать связующим звеном между участниками и дирекцией форума. Они будут работать с группами участников на протяжении всей смены форума, помогая им адаптироваться к программе и инфраструктуре площадки.
«Программы стажировок на «Бирюсе» уже доказали свою эффективность как инструмент профессионального старта». В прошлом году 15 стажёров из числа участников проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» получили опыт работы в команде форума: трое из них были трудоустроены, а еще десять продолжают сотрудничество с организаторами на разных проектных позициях.
«Стажировка стала для меня судьбоносной: любимое увлечение молодёжной политикой переросло в осознанное желание строить в этой сфере карьеру. Работа над Всероссийским форумом — это как писать большую картину, где каждый из нас был художником и оставлял свой уникальный след в его истории. Я бесконечно благодарна за возможность своими руками прикоснуться к организации события федерального масштаба. Этот проект подарил мне не только бесценный опыт, но и настоящих друзей, полезные знакомства и самые тёплые воспоминания, которые я увезла с собой с самого классного форума на берегу реки!», — поделилась Елизавета Семёнова, прошедшая стажировку в прошлом году.
В 2026 году аналогичные программы запустят и на других крупных молодёжных событиях страны. Организаторы планируют охватить ключевые форумы, включая всероссийские форумы «Территория смыслов», «Юг молодой» и другие. Это даст молодёжи из разных регионов шанс пройти стажировку рядом с домом и получить опыт организации федеральных событий. Подать участие в стажировках можно уже сейчас через каталог возможностей на платформе «Россия — страна возможностей».