В Югре на заседании Оперативного штаба тероргана Росгвардии обсудили вопросы безопасности во время проведения массовых мероприятий
В Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения летней оздоровительной кампании и Единого дня голосования в 2026 году.
В мероприятии приняли участие руководящий состав, начальники подразделений территориального органа Росгвардии, представители взаимодействующих структур: окружного УМВД и ГУ МЧС России, избирательной комиссии, Департаментов региональной безопасности и социального развития Югры.
На совещании были обсуждены меры по обеспечению общественной безопасности, а также планы по усилению охраны общественных мест во время выборов.
В 2026 году на территории округа планируется работа порядка 500 оздоровительных лагерей с общим охватом более 95 тысяч детей. На территории Югры запланировано проведение 16 кампаний по выборам 280 депутатов: Государственной Думы, Думы автономного округа, Тюменской областной думы и представительных органов муниципалитетов, а также 5 мандатов на дополнительных выборах в 3 муниципальных образованиях.
По итогам заседания были определены приоритетные направления работы по обеспечению правопорядка в период предстоящих мероприятий.
