Окружной конкурс на звание лучшего педагога в сфере сохранения родного языка коренных малочисленных народов севера «Оберегаемое слово предков»

26.03.2026

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок принимает заявки на окружной конкурс на звание лучшего педагога в сфере сохранения родного языка коренных малочисленных народов Севера «Оберегаемое слово предков».                          

Организаторы конкурса: Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры; Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок.

К участию приглашаются педагоги, осуществляющие свою трудовую деятельность на территории округа в общеобразовательных организациях, в учреждениях дополнительного и дошкольного образования, реализующих программы в области сохранения родных языков коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

  •  Педагогический талант
  •  Сохранение традиций
  •  Педагогические инновации

Призовой фонд:

1-е место – 300 тысяч рублей и статус победителя конкурса;

2-е место – 200 тысяч рублей и статус призёра конкурса;

3-е место – 100 тысяч рублей и статус призёра конкурса.

Все участники конкурса получают сертификаты участия.

Конкурсные материалы направляются в срок до 17:00 02.04.2026 г. на электронный адрес конкурса: konkurs_ouipiir@mail.ru, с пометкой «Оберегаемое слово предков».  

Подробная информация о конкурсе по ссылке https://ouipiir.ru/content/оберегаемое-слово-предков

По интересующим вопросам обращаться по тел. +7 (3467) 335-436 Динисламова Людмила Ивановна, ведущий специалист НИ отдела обско-угорских литератур, Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.

 

