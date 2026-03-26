Окружной конкурс на звание лучшего педагога в сфере сохранения родного языка коренных малочисленных народов севера «Оберегаемое слово предков»
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок принимает заявки на окружной конкурс на звание лучшего педагога в сфере сохранения родного языка коренных малочисленных народов Севера «Оберегаемое слово предков».
Организаторы конкурса: Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры; Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок.
К участию приглашаются педагоги, осуществляющие свою трудовую деятельность на территории округа в общеобразовательных организациях, в учреждениях дополнительного и дошкольного образования, реализующих программы в области сохранения родных языков коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Педагогический талант
- Сохранение традиций
- Педагогические инновации
Призовой фонд:
1-е место – 300 тысяч рублей и статус победителя конкурса;
2-е место – 200 тысяч рублей и статус призёра конкурса;
3-е место – 100 тысяч рублей и статус призёра конкурса.
Все участники конкурса получают сертификаты участия.
Конкурсные материалы направляются в срок до 17:00 02.04.2026 г. на электронный адрес конкурса: konkurs_ouipiir@mail.ru, с пометкой «Оберегаемое слово предков».
Подробная информация о конкурсе по ссылке https://ouipiir.ru/content/оберегаемое-слово-предков
По интересующим вопросам обращаться по тел. +7 (3467) 335-436 Динисламова Людмила Ивановна, ведущий специалист НИ отдела обско-угорских литератур, Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.