В Русскинских состоялся Слёт оленеводов, рыбаков и охотников
Состоялся в минувший выходной день, 21 марта, в деревне Русскинская Сургутского района. Это мероприятие уже давно стало традиционным. Каждый год в месяце марте люди, проживающие в отдалённых родовых угодьях, встречаются во время «Слёта оленеводов, рыбаков и охотников», узнают новости о жизни своих родных и близких, устраивают спортивные состязания и обязательно участвуют в традиционных «Гонках на оленьих упряжках».
В этот день на центральной площади деревни Русскинской собралось немало людей. Одни съехались на традиционный «Слёт оленеводов, рыбаков и охотников», а другие – гости, решившие воочию увидеть этот праздник. Сначала перед участниками и гостями с древней легендой по мотивам сказки Анны Коньковой «Откуда северное сияние пошло?» выступили артисты театра обско-угорских народов «Солнце» из Ханты-Мансийска. После окончания этой сказки артисты сразу же представили зрителям спектакль «Старик-Луна» югорской сказительницы Галины Слинкиной.
Участники мероприятия с интересом просмотрели выступления окружных артистов.
Затем началось торжественного открытие «Слёта оленеводов, рыбаков и охотников». Ведущие поздравили всех следующими словами:
– Добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть вас в прекрасном месте, где живут люди, влюблённые в родной край, в этом углу божественно красивой земли, в этом таёжном лесу, где традиции и обычаи коренных народов Югры соседствуют с современной жизнью. Сегодняшний день – это дань уважения труду и мудрости тех, кто сегодня продолжает жить в гармонии с природой, ещё поддерживая древние обычаи и передавая их будущим поколениям. Этот праздник объединяет нас множество лет, он сохраняет и передаёт традиции и опыт жизни наших предков, даёт уважение к окружающей природе и нашим корням. Мы приветствуем вас на традиционном празднике «Слёт оленеводов, рыбаков и охотников»!
Затем ведущие передали слово для приветствия главе Сургутского района Андрею Трубецкому, он отметил:
– Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас сегодня на традиционном празднике «Слёт оленеводов, рыбаков и охотников»! Благодаря помощи недропользователей, а это: «Сургутнефтегаз» и «Лукойл-Западная Сибирь», а также «Юганскнефтегаз», он давно стал общеизвестной визитной карточкой Сургутского района. Спасибо всем им за вклад в развитие нашего района и за проведение традиционного праздника. Всем отличного настроения, удачи во всех сегодняшних спортивных состязаниях!
По окончании выступления главы района слово для приветствия передали главе сельского поселения Русскинская Андрею Соболеву:
– Дорогие друзья, вот уже очередной 56-й раз в этом году я приветствую вас на традиционном «Слёте оленеводов, рыбаков и охотников»! Хочется сказать огромное спасибо жителям Сургутского района и всего Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за то, что вы всегда с удовольствием приезжаете на наш праздник. Мы всегдарады участникам мероприятия и гостям. Хотелось бы ещё сказать спасибо нашим спонсорам, это нефтяные компании: «Лукойл-Западная Сибирь», «Ноябрьскнефтегаз», «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть» и, конечно же, руководству Сургутского района. Это наш ежегодный праздник, и мы всегда трепетно относимся к нему. Спасибо вам, дорогие друзья, я очень надеюсь, что вам всё понравится. И на следующий год вы опять к нам приедете!
Затем слово приветствия предоставили депутату Думы Югры и заместителю профкома «Лукойл-Западная Сибирь» Андрею Ковальскому. Приветствуя участников и гостей традиционного мероприятия, он подчеркнул:
– Я рад сегодня находиться с вами и от нефтяной компании «Лукойл-Западная Сибирь» поздравляю коренных жителей и гостей с этим праздником! Это праздник культуры и единения всех народов. Мы – все разные, но живём в России. Наша нефтяная компания всегда поддерживает коренное население Сургутского района. Для нас важно находить понимание с вами. В любой ситуации мы готовы прийти на помощь местному населению и администрации сельского поселения Русскинская, и нашим коллегам из Сургутского района. Мы сегодня едины, а это многое значит. Мы всегда будем работать в одном направлении с коренными жителями!
Слово приветствия на празднике предоставили Уполномоченной по правам коренных малочисленных народов Севера Людмиле Алфёровой:
– Это праздник живых традиций, спортивного задора и, конечно же, дружбы между народами. От имени всех коренных малочисленных народов Севера хочу поблагодарить правительство Югры, администрацию Сургутского района и сельского поселения Русскинская, все учреждения образования, культуры, спорта за поддержку, за всё то, что мы вместе можем делать и дарить друг другу этот замечательный праздник!
После торжественного открытия «Слёта оленеводов, рыбаков и охотников» ведущие праздника пригласили всех участников на спортивные состязания по метанию тынзяна на хорей, прыжки через нарты, национальную борьбу и, конечно же, гонки на оленьих упряжках среди мужчин и женщин. Гонки начались с раннего утра. Оленеводы соревновались на 35 оленьих упряжках. По словам судьи международной категории, главным судьёй соревнований на оленьих упряжках Зинуром Айнуллиным, олени были хорошо подготовлены.
Гонки на оленьих упряжках прошли хорошо. Первое место среди мужчин занял Леонид Комтин, а среди женщин – Олеся Тэвлина. Каждому из них достался главный приз – снегоход «Буран».
Второе и третье место среди мужчин заняли Андрей Сопочин и Денис Комтин, а среди женщин –Анастасия Комтина и Ида Сопочина. Они также получили ценные призы.
В завершение «Слёта оленеводов, рыбаков и охотников» в течение всего дня на сцене центральной площади выступали артисты театра обско-угорских народов «Солнце», творческие коллективы Сургутского района, а также деревни Русскинской.
Проходила ярмарка, на которой можно было приобрести свежую оленину, рыбу, дикоросы и сувениры, изготовленные местными мастерицами-ханты.
Владимир Енов