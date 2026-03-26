В Ханты-Мансийске наградили работников культуры Югры
Торжественная церемония чествования представителей творческих профессий состоялась в День работника культуры в столице Югры.
Губернатор Руслан Кухарук, его заместитель Елена Майер и директор департамента культуры Маргарита Козлова поздравили с профессиональным праздником представителей творческих профессий нашего региона со сцены Большого зала КТЦ «Югра-Классик».
Выдающимся деятелям культуры и искусства, молодым и талантливым авторам, библиотекарям, режиссерам, художественным руководителям, артистам и хореографам были вручены Премии губернатора Югры. Также были отмечены дипломами лучшие культурно-досуговые учреждения автономного округа, журналисты — победители конкурса для региональных средств массовой информации «Голоса культуры» и победители конкурса профессионального мастерства среди молодых работников культурно-досуговых учреждений.
— Это большой праздник, который объединяет людей, которые своим трудом вносят серьезный вклад в сохранение нашей истории, культуры и национальных традиций. Именно вы отвечаете за формирование культурного кода жителей Югры и России. На вас лежит ответственность передать будущим поколениям все то, что является ценным для души нашего народа. Вы исполняете миссию борца за духовно-нравственные ценности в условиях информационной войны и вредоносного контента, который обрушивается на наше подрастающее поколение. Вы стираете границы между зрителем и артистом, вы делаете так чтобы молодые люди шли на спектакли и концерты, — сказал глава региона, отметив причастность сотрудников культуры к каждому большому событию в регионе, и поблагодарил собравшихся в зале за труд.
В торжественной обстановке Руслан Кухарук вручил награды лауреатам Премии губернатора Югры, а также обладателям почетных званий «Заслуженный деятель культуры Югры» и «Заслуженный труженик Югры». Это люди, благодаря которым культура автономного округа остается живой, разнообразной и доступной даже в самых отдаленных поселениях.
— Только за прошлый год наши творческие коллективы преодолели десятки тысяч километров, выступив в городах, поселках и на национальных стойбищах. За этими маршрутами — ежедневная работа 8 000 специалистов, без которых невозможна культурная жизнь Югры. Они сохраняют традиции северных народов и формируют современное творческое пространство для югорчан. И наша задача – помогать в этом деле, строя новые инфраструктурные объекты и создавая условия для профессионального роста», — отметил губернатор ХМАО.
Первой из рук губернатора награду получила Анна Ивановна Клочкова (на фото с губернатором ниже) из Кондинского района. Всю свою жизнь Анна Ивановна посвятила обучению и воспитанию подрастающего поколения, работая учителем начальных классов в Междуреченской средней школе. За высокий профессионализм, мастерство, творчество, многолетний труд Анне Ивановне присвоено звание «Заслуженный труженик Югры».
В числе удостоенных высоким званием «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» Елена Канаева (на фото ниже с главой региона), директор Детской школы искусств городского поселения Талинка.
— Очень приятно получить такую высокую награду именно сейчас. У меня 5 марта был юбилей и это звание я могу рассматривать как замечательный подарок ко дню рождения, — прокомментировала Елена Канаева.
Отметим, что благодаря высокому профессионализму Елены Владимировны ДШИ — одно из наиболее динамично развивающихся учреждений дополнительного образования в Октябрьском районе. 30 лет назад Елена Владимировна основала и до сих пор руководит детским оркестром баянистов-аккордеонистов, который является многократным лауреатом окружных, всероссийских и международных конкурсов.
Елена Канева поблагодарила департамент культуры и правительство Югры за возможность работать и обучать воспитанников в обновленном помещении школы:
— В рамках нацпроекта «Культура» три года назад в ДШИ были приобретены новые музыкальные инструменты, а два года назад проведен капитальный ремонт здания. Теперь в уютных современных кабинетах есть звукоизоляция, которая позволяет качественно проводить подготовку музыкантов Талинки, — отметила директор школы искусств.
Под руководством Елены Владимировны школа демонстрирует высокую готовность, внедрение современных образовательных технологий и методов, направленных на воспитание творческой активности обучающихся, а также роста профессионального мастерства всего педагогического коллектива. Выпускники талинской школы искусств продолжают обучение в ЦИОДС, Московской консерватории и других престижных музыкальных вузах страны.
— Мне хотелось бы выразить благодарность всем учителям, которые вели меня по творческому пути на протяжении всей моей жизни и коллегам, с которыми мне довелось сотрудничать. И моим ученикам, с которыми уже я делилась своим творческим багажом, — отметила обладательница почетного звания.
Главный балетмейстер концертно-театрального центра «Югра-Классик», коренная югорчанка Регина Голикова (на фото ниже с главой региона) не скрывает радости от получения высокого звания «Заслуженный деятель культуры Югры».
— Я родилась в прекрасном городе Нягань, где и началась моя танцевальная история. С ранних лет я погрузилась в искусство танца и стала частью творческого коллектива «Гжель», а потом «О’кей» в «Планете». Это время стало для меня основополагающим — именно здесь я узнала, что такое настоящая страсть к танцу, — рассказала о начале творческого пути Регина Голикова.
После окончания учебы девушке предложили работу в КТЦ «Югра-Классик», здесь она начала свой путь как артист балета. Вскоре, вместе с Романом Голиковым, они создали театр танца «Смола», и Регина стала балетмейстером-постановщиком. Это новое направление дало ей возможность реализовать свои творческие идеи.
— Сегодня я продолжаю свою работу в «Югра-Классик» в роли главного балетмейстера, при этом не оставляю театр танца «Смола», с которым у меня сложилась особая связь, — прокомментировала награжденная.
Отметим, что Регина Рамиловна является главным балетмейстером-постановщиком всех концертных программ событийных мероприятий международного, всероссийского и регионального значения. Она обладает высоким уровнем исполнительского, постановочного и организационного мастерства, обеспечивает высокий уровень хореографических постановок, а также ведет пропаганду хореографического исполнительского искусства, направленную на расширение зрительской аудитории и вовлечение молодежи в творческую среду.