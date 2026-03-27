В Ханты-Мансийске Росгвардия приняла участие в антитеррористических учениях, организованных оперативным штабом в Югре
Оперативный штаб в Ханты-Мансийском автономном округе 26 марта текущего года провел учения в пределах объекта автономного учреждения профессионального образования «Ханты-Мансийский технолого- педагогический колледж» (г. Ханты-Мансийск, ул. Уральская, д. 13), а также прилегающих к нему территорий с практическим развертыванием сил и средств.
В мероприятии приняли участие сотрудники управлений ФСБ России, МВД России, Следственного комитета, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти автономного округа.
Учение проведено в целях отработки практических навыков по пресечению условного террористического акта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными органами.
По оценке руководителя оперативного штаба в ХМАО-Югре, все правоохранительные ведомства и органы исполнительной власти сработали эффективно. Поставленные учебные задачи реализованы в полном объеме.
