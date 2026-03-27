Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вошел в топ-30 по количеству заявок на участие в шестом сезоне проекта «Твой Ход»
Подведены итоги заявочной кампании Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году на участие в проекте поступило более 32 тысяч заявок со всей страны. В Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 751 студент уже готовятся приступить к выполнению заданий конкурсных треков, чтобы воплотить свои идеи в жизнь, развить лидерские качества и открыть новые профессиональные возможности.
В шестом сезоне проекта «Твой Ход» студенты получили возможность выбрать один из пяти конкурсных треков: «Делаю», «Твой Ход, староста!», «Вдохновляю», «Определяю» и «Открываю». Каждый трек предлагает участникам не только проявить свои навыки, но и продемонстрировать смелые идеи в разнообразных областях.
«Проект "Твой Ход" становится для студентов не просто конкурсом, а точкой старта их личностной и профессиональной траектории. Мы видим, как год от года растет интерес: молодые люди все увереннее заявляют о своих инициативах. Сама по себе поданная заявка – это уже важный шаг, и для многих он был самым сложным: решиться, поверить в свои силы, сказать себе "я смогу". Впереди у вас насыщенный путь, полный возможностей. Желаю каждому участнику не останавливаться, смело идти к своей цели и обязательно одержать ту победу, которую вы для себя наметили», – отметила директор по коммуникациям Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ольга Добрина.
В треке «Делаю», ориентированном на выявление и поддержку студенческих лидеров, чьи проектные инициативы становятся точкой притяжения для окружающих, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре было подано 86 заявок. В течение девяти месяцев участники будут разрабатывать и реализовывать собственные проекты, проходить образовательные курсы и организовывать активности. По итогам конкурса определятся 100 лучших проектов, лидеры которых получат премию в размере 1 000 000 рублей.
На трек «Твой Ход, староста!», направленный на развитие старост академических групп, из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поступило 99 заявок. Участникам предстоит продемонстрировать навыки организации учебного процесса, эффективной коммуникации, представления интересов студентов и участия в развитии образовательной среды. По итогам конкурсных испытаний не более 500 победителей будут получать премию на протяжении шести месяцев, что станет значимой поддержкой их деятельности.
В треке «Вдохновляю» региональным командам предстоит проводить активности, вовлекающие студентов в жизнь единого студенческого сообщества и способствующих развитию местных инициатив. По завершении конкурсного периода будут определены 15 сильнейших команд, победители которых получат премию на развитие команд в 2027 году.
В треке «Определяю», посвященном исследованию мнений студенческого сообщества по социальным и образовательным вопросам, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре подано 136 заявок. 200 участников с наибольшим количеством баллов будут приглашены на итоговое мероприятие проекта и получат призы и подарки от партнеров.
На трек «Открываю», направленный на поддержку первокурсников и знакомство с возможностями студенческого сообщества, заявочная кампания стартует в августе. По итогам конкурсных испытаний будут выбраны 200 победителей, которые получат премию на следующие шесть месяцев обучения и приглашение на итоговое мероприятие.
Кроме того, организаторы расширили возможности для творческого самовыражения: студенты могли подать заявки на спецпроекты «Твой Ход х Импровизация» и «Твой Ход х Дебаттл», а также на флагманскую программу «Жить и создавать в России», открывающую новые горизонты для личного и профессионального развития.
«Каждая заявка, которую мы получили, – это маленькая искра большого потенциала. Мы видим, как студенты не просто учатся, а берут ответственность за изменения вокруг себя: в университетах, регионах, в стране. Проект "Твой Ход" объединяет молодых людей, готовых превращать идеи в реальные проекты, и видеть их рост, энтузиазм и смелость – вот что делает нашу работу по-настоящему значимой. С каждым годом вовлеченность студентов нашей страны растет, и вместе мы формируем поколение, способное действовать и создавать будущее», – отметила руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова.
Спецпроекты «Твой Ход х Дебаттл» и «Твой Ход х Импровизация» вызвали большой интерес: на первый поступило 27 заявок, а на второй – 41.
По результатам конкурсного отбора во флагманскую программу «Жить и создавать в России» от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прошел 61 студент. Инициатива направлена на подготовку лидеров студенческого сообщества и объединяет в себе блоки рефлексии, походы, практико-ориентированные занятия, а также форсайт-сессию, способствующую развитию стратегического мышления и формированию образа будущего участников
Проект «Твой Ход» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках Национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.