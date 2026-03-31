В Белоярском районе закрывают зимнюю дорогу до посёлка Полноват
Управление автомобильных дорог Югры сообщает о закрытии сезонных автомобильных дорог Белоярского района в связи с наступлением устойчивых положительных температур окружающего воздуха.
«Снижение несущей способности проезжей части зимних автомобильных дорог, уменьшение толщины льда и изменение его структуры льда на ледовых переправах может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций», — отметили в ведомстве.
С 8 часов утра 1 апреля 2026 года закрывается движение транспортных средств по зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам на территории Белоярского района по направлению Белоярский — Полноват.
Дополнительно сообщается, что въезды на зимние автомобильные дороги будут перекрыты искусственными заграждениями.