Фото: Ирина Швец

В Ханты-Мансийске открыли первый в регионе консультационный пункт Центра занятости для студентов

03.04.2026

На базе Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа будет вести прием специалист службы занятости региона.

Главная задача открытия такого пункта – сопровождение выпускников от обучения до рабочей деятельности.

«Специалист службы раз в неделю будет вести приём в стенах учебного заведения. В его функционал входит профориентационная работа, помощь с практикой и стажировками. В дальнейшем планируется открыть подобные консультационные пункты и в других образовательных организациях Югры», – сообщает администрация окружной столицы в своем МАХ-канале.

Вновь созданная площадка организована в рамках программы помощи в выборе профессии и маршрутизации молодёжи, и реализуется по нацпроекту «Кадры». 

ugra-news.ru

