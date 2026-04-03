В Югре поставили целью развитие безбарьерной среды для людей с инвалидностью
Как подчеркнули на расширенном совете по делам инвалидов при губернаторе Югры, создание безбарьерной среды для маломобильных югорчан – одна из главных социальных задач региона.
На заседании расширенного совета обсудили, в частности, вопросы тех общественных организаций, которые занимаются потребностями югорчан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В настоящее время в автономном округе активно более 50 таких объединений.
«В регионе сейчас живут почти 70 тысяч человек с инвалидностью, около 9,5 тысяч из них – дети. В Югре для них предусмотрены различные меры поддержки, включая содействие в трудоустройстве, социальные льготы, трудовые и транспортные льготы и многое другое. В округе сформирована комплексная система реабилитации и абилитации инвалидов. В прошлом году югорчанам с ОВЗ оказано порядка двух миллионов социальных услуг», – говорится в сообщении ugra-tv.ru.
На приоритет этой цели указал и губернатор Югры Руслан Кухарук, озвучив текущие задачи:
«Всё то, что сегодня так или иначе связано с созданием условий и инфраструктуры в нашем регионе, должно отвечать запросу людей с ОВЗ. Сегодня перед нами стоят не менее значимые задачи. Проанализировать текущую ситуацию в сфере поддержки инвалидов в Югре, оценить эффективность уже реализованных мер, наметить новые инициативы, которые помогут улучшить качество жизни людей с ОВЗ, а также обсудить пути решения, расширения возможностей их социальной, образовательной и профессиональной интеграции».