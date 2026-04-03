Борис Хохряков поздравил ветеранов геологии.
Сегодня, накануне Дня геолога, в Музее геологии, нефти и газа Ханты-Мансийска Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в мероприятии, посвященном этому празднику.
В этом году День геолога приобретает особое звучание, поскольку объединяет сразу несколько знаковых юбилеев, ставших вехами в истории освоения недр Югры: 60-летие со дня утверждения праздника Дня геолога, 65-летие Мегионскому месторождению нефти, 75-летие Ханты-Мансийской геофизической экспедиции, 60-летие «Главтюменьгеологии», 95-летие со дня рождения Ф.К. Салманова и 85-летие В.И. Шпильмана.
В музее сегодня собрались представители геологических объединений региона, ветераны, студенты профильных специальностей Югорского государственного университета. Почетным гостем стал Борис Хохряков, отработавший в геологии нашего округа почти два десятка лет.
«Для меня День геолога – это не просто страница в календаре. Это как встреча со своими хорошими, старыми, давними друзьями, знакомыми, с которыми вместе работали, бурили не одну тысячу скважин. А если проще сказать, то мы вместе с вами писали историю Югры, несмотря на все сложности, которые были в то время. А это и морозы, и бездорожье, бытовая необустроенность, вечная мерзлота, но нам ничего не помешало, – сказал на торжестве Борис Хохряков. – За 20 лет геологического стажа, а начинал я с помощника бурильщика, понял для себя одно: что геолог – не профессия, это – судьба и призвание.
Я руководил тремя нефтеразведочными экспедициями, работал главным инженером и прекрасно знаю, что за каждой скважиной, перевезенным станком, за каждым профилем, который пробит в тайге, за каждым открытым месторождением, стоит чье-то ответственное решение, бессонные ночи и ударный труд тысяч людей. И благодаря их труду родились такие города, как Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Пакачи, Радужный, крупные поселки Нижневартовского района, другие населенные пункты. И это те люди, которые строили будущее страны, потому что только один легендарный Самотлор как был кормильцем, таковым и остается».
Борис Хохряков тепло поблагодарил ветеранов отрасли, пожелал крепкого здоровья и бодрости духа. На торжественной церемонии Председатель Думы вручил ряд благодарственных писем.
