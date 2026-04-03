В Югре при содействии СОБР Росгвардии задержаны подозреваемые в хищении бюджетных средств
Сотрудники СОБР «Норд» Управления Росгвардии по ХМАО — Югре оказали силовую поддержку коллегам из РУФСБ России по Тюменской области и окружного УМВД при задержании девяти участников организованной группы, подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере.
По версии следствия, директор фирмы заключил госконтракт с департаментом дорожного хозяйства и транспорта Югры. Компания должна была осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в муниципальном сообщении. В рамках контракта им отправили деньги из бюджета.
Работники организации похитили денежные средства путем обмана сотрудников департамента относительно объема выполненных работ, тем самым причинив ущерб бюджету ХМАО — Югры в особо крупном размере.
Возбуждено уголовное дело.
Наши группы в социальных сетях:
Наш сайт территориального управления: