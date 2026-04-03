Ханты-Мансийск − город трудовой доблести: память, объединяющая поколения
3 апреля в городе Ханты-Мансийске состоялся просветительский семинар «Мой город трудовой доблести − вклад в Великую Победу». Мероприятие прошло на базе Детского этнокультурно-образовательного центра и объединило школьников, родителей, педагогов, а также представителей общественности и Совета старейшин.
Напомним, что 11 сентября 2023 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Ханты-Мансийску было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Это стало признанием значительного вклада жителей города в Победу в Великой Отечественной войне.
В годы войны Ханты-Мансийск играл важную роль в обеспечении фронта продовольствием. Город стал центром добычи и переработки рыбы, поставляя почти половину всех рыбных консервов для армии. Самоотверженный труд жителей тыла стал важной частью общей Победы. Семинар был направлен на сохранение исторической памяти и формирование у подрастающего поколения уважения к трудовому подвигу предков. Участники мероприятия посмотрели документальный фильм о Ханты-Мансийске, познакомились с архивными материалами, а также прослушали доклады о роли тыла в годы войны.
Особое внимание было уделено преемственности поколений, значению труда и сохранению семейных и общественных ценностей. Организаторы подчеркнули важность таких встреч для воспитания патриотизма и укрепления связи между поколениями. Мероприятие прошло в рамках реализации Всероссийского проекта «Страна трудовой доблести: новые горизонты», который реализуется при поддержке Национальной родительской ассоциации, Фонда президентских грантов и Общественной палаты Российской Федерации. В Ханты-Мансийске проект осуществляется при содействии городской администрации и Общественной палаты Югры. Подобные семинары в апреле пройдут и в других образовательных организациях города, продолжая важную работу по сохранению исторической памяти о трудовом подвиге народа.
Пётр Молданов