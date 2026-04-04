В Югру приедут «энерГении» из 13 регионов России
В Ханты-Мансийске 5 апреля стартует образовательный профориентационный проект «ЭнерГений».
В течение шести дней 130 школьников и студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования из 13 регионов России пройдут интенсивный ознакомительный курс, позволяющий получить не только теоретические знания о нефтегазовой отрасли, но и познакомиться с организацией производственных процессов на практике.
В Югру приедут будущие энергетики и нефтяники из Москвы и Санкт-Петербурга, Татарстана, Удмуртии, Башкирии и Якутии, с Камчатки и Ямала, из Астраханской и Самарской областей.
Для школьников кейс-марафон пройдет по производственному и проектному трекам:
«Оптимизация разработки зрелого месторождения» от Югорского государственного университета, «Внедрение процесса оценки производственных рисков на проектах обустройства месторождений» от АО «Газпром шельфпроект», «Добыча нефти в Арктическом регионе» от Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II.
Проектный трек включает разработку проекта по одному из трех направлений: современная энергетика, химические технологии, нефтегазовое дело и перспективы развития нефтегазовой отрасли.
Студентам предстоит работать по трем производственным трекам: «Оптимизация разработки зрелого месторождения» от Югорского государственного университета, «Повышение эффективности установки получения гелия» от ООО «Газсерф», «Разработка архитектуры подводного месторождения с использованием систем подводной добычи углеводородов» от АО «Газпром шельфпроект».
Зимняя школа образовательного проекта «ЭнерГений» предлагает насыщенную программу – помимо образовательных лекций и защиты кейсов они смогут посетить мастер-классы, экскурсии по производственным объектам и достопримечательностям города, встретятся с представителями отрасли и не только.
Напомним, что финал конкурса и Зимняя школа состоятся в рамках IX Международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица».
Ежегодно участники образовательного проекта «ЭнерГений» представляют свои проекты перед экспертным жюри и губернатором Югры.