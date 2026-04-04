Минцифры предлагает предоставлять льготы автоматически по карте «Мир»
Минцифры предложили автоматически предоставлять льготы гражданам, которые расплачиваются картой «Мир». Сначала - в рамках эксперимента, который планируется запустить с 1 июля 2026 года. Проект постановления правительства об этом, разработанный ведомством, размещен для общественного обсуждения, сообщает «Российская газета».
«Предполагается, что получить льготную скидку в аптеке, магазине или на транспорте можно будет, расплатившись банковской картой любым удобным способом», - пишет издание ссылаясь на комментарий, полученный в пресс-службе Минцифры.
Там также отметили, что сервис будет доступен многодетным, инвалидам, пенсионерам и студентам. При этом продавец не узнает, к какой льготной категории относится покупатель. Эта информация останется конфиденциальной.
В пояснительной записке к документу говорится, что для автоматического получения мер поддержки по карте «Мир» потребуется указать ее в личном кабинете на госуслугах. Причем выдать ее могут в любом банке.
Эксперимент планируют запустить в трех регионах на шесть месяцев, то есть завершиться он должен будет 31 декабря 2026 года. Если все пройдет успешно, то сервис масштабируют на всю страну.