В России вступили в силу новые меры контроля за тарифами ЖКХ
С 3 апреля 2026 года начали действовать федеральные законы, усиливающие государственный надзор за формированием тарифов на услуги ЖКХ. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина в своем Telegram-канале и в канале в MAX.
По словам спикера Госдумы, вопросам, связанным с размером платы за коммунальные услуги, посвящено наибольшее количество обращений граждан.
«По итогам 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила случаи необоснованного взимания средств с населения и организаций за коммунальные услуги на сумму более 50 миллиардов рублей», - отмечает издание.
Володин подчеркнул, что возникла необходимость в принятии комплексных мер, в том числе касающихся регулирования тарифов.
Согласно Федеральному закону от 23.03.2026 № 63-ФЗ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила расширенные полномочия, которые позволяют ведомству самостоятельно изменять предельные значения тарифов, если региональные власти не исполнили его предписания.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 23.03.2026 № 73-ФЗ, за неоднократное неисполнение требований ФАС вводится административная ответственность в виде обязательной дисквалификации должностных лиц на срок до трех лет. Эта мера будет безальтернативной.
Председатель Госдумы подчеркнул, что теперь недобросовестные чиновники не смогут ограничиться лишь уплатой штрафа за нарушения.