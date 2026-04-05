Югорская система реабилитации помогла восстановиться 25 тысячам пациентов за год
В округе подвели итоги работы программы «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация», которая входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Только за прошлый год помощь в возвращении к привычной жизни получили более 25 тысяч жителей региона.
Медицинская реабилитация давно перестала быть просто этапом лечения. Сейчас это полноценный маршрут, который помогает человеку оправиться после тяжелых заболеваний, травм и хирургических вмешательств. В Югре выстроена многоуровневая система восстановительного лечения, и число пациентов здесь постоянно растет.
Для взрослого населения работают 13 стационарных отделений в 9 медицинских организациях. Детям помощь в условиях круглосуточного стационара доступна в 6 учреждениях. В дневных стационарах пройти реабилитацию можно в 9 организациях, а амбулаторно — в 18.
Особое внимание уделяют участникам специальной военной операции. С начала СВО восстановление прошли уже 1203 бойца, 115 из них — в этом году. Помощь оказывают на всех этапах: 341 человек восстанавливался в круглосуточном стационаре, 183 — в дневном, 654 — амбулаторно. Кроме того, ветераны боевых действий и дети участников СВО получили право на первоочередное получение санаторно-курортных путевок. На 2026 год запланировано приобретение 3640 таких путевок для диспансерной группы граждан.
Материально-техническая база реабилитационных отделений тоже укрепляется. С 2022 по 2025 год в учреждения округа поступила 741 единица современного оборудования. Это высокотехнологичные тренажеры, аппараты для физиотерапии, устройства для восстановления двигательных функций и многое другое. В прошлом году оборудование обновили сразу 6 учреждений — в Когалыме, Нижневартовске, Нягани, Сургуте и Урае.