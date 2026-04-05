В Югре ожидается апрельское тепло с дождями и гололедицей
Синоптики рассказали жителям ХМАО, чего ждать от погоды в ближайшие двое суток. В понедельник, 6 апреля, на территории округа установится переменная облачность. В отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя. Ночью местами ожидается гололедица на дорогах.
Ветер подует с востока со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от плюс 2 до минус 3 градусов, а при прояснениях столбики термометров могут опуститься до -11. Днем воздух прогреется до +2...7 градусов. Теплее всего будет в Кондинском районе — там термометры покажут от +10 до +15.
Во вторник, 7 апреля, характер погоды изменится. Ожидается облачность с прояснениями. В отдельных районах пройдут уже небольшие и умеренные осадки в виде снега и дождя. Ночью местами на дорогах снова возможна гололедица.
Ветер сменит направление на южное. Его скорость составит 5-10 метров в секунду, а днем в отдельных местах порывы усилятся до 14 метров в секунду. Ночью похолодает до минус 3-8 градусов, однако в Кондинском районе будет теплее — от минус 2 до плюс 3. Днем температура по округу составит плюс 2-7 градусов, а в Кондинском районе снова ожидается аномальное тепло — до плюс 10-15.