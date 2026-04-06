Югорский лыжный марафон в Ханты-Мансийске
4 апреля 2026 года в окружной столице выдалось пасмурно и дождливо. Но такая погода — не помеха для тех, кто привык побеждать. В микрорайоне «Восточный» собрались любители лыжных гонок, чтобы принять участие в XIII Югорском лыжном марафоне. По словам организаторов, на старт вышли спортсмены из 52 регионов России и даже из-за рубежа. Им предстояло преодолеть 5, 25 и 50 километров.
Участвуют и побеждают!
Особая гордость марафона – этнозабег. Ежегодно на дистанцию в 500 метров выходят представители коренных малочисленных народов Севера: ханты, манси, лесные ненцы. В этом году они бежали в традиционных нарядах и на охотничьих лыжах – подволоках. Свою удаль и выносливость показали спортсмены из Ханты-Мансийска, Сургутского и Нефтеюганского районов.
Среди мужчин первым финишировал Руслан Богордаев из окружной столицы. Вторым пришёл его земляк Павел Балваков. Третье место – у Николая Смородина из Нефтеюганского района.
У женщин победа вновь досталась Раисе Гаврильчик из Ханты-Мансийска. Она уже не первый год участвует в этнозабеге и неизменно входит в число призёров – настоящий пример стойкости и мастерства! Второе место – у Олеси Покачевой из Сургутского района, третье – у Анны Зверевой из окружной столицы. Всех победителей и призёров отметили дипломами и денежными призами.
Впервые на лыжах – и сразу с призом!
Олеся Покачева признаётся: на такой праздник она попала впервые. Вместе с мужем Виталием они приехали из деревни Русскинская Сургутского района. Семья живёт на стойбище в 80 километрах от деревни, занимается оленеводством, охотой и рыбалкой.
– Муж ездит на охоту, следит за оленями, а я сижу с ребёнком, веду хозяйство, шью традиционную одежду для мужа – мама меня научила, – делится Олеся. – Мои родители, Ирина Константиновна Немперова и Александр Юрьевич Кантеров, тоже оленеводы, живут неподалёку. Когда я вышла замуж, переехала к мужу на стойбище. Нашему малышу год и девять месяцев, дорога до Ханты-Мансийска долгая, поэтому оставили его с родными.
– В соревнованиях участвовала впервые. Честно говоря, не хотела – никогда раньше не бегала на таких лыжах, – улыбается Олеся. – Но оказалось не так сложно, даже интересно! И, конечно, я очень рада, что заняла второе место.
Самый юный и отважный
Самым юным участником этнозабега стал Георгий Ткачук из Ханты-Мансийска. До этого он уже пробежал дистанцию на охотничьих лыжах в «Лыжне России», а после решил попробовать силы и в марафоне. Георгий увлекается спортом и ходит на биатлон – видимо, это только начало его побед!
Праздник спорта и традиций
Югорский лыжный марафон длился два дня – 4 и 5 апреля. В эти дни пойма реки Горной превратилась в место, где спорт, зимние забавы, традиции Югры и просто активные люди объединились в один яркий, шумный и душевный праздник.
Для гостей работали катания на собачьих и оленьих упряжках, мастер-классы, дегустации в настоящем чуме, фотозона на память и торговые ряды – с сувенирами и спортивным инвентарём. А ещё можно было попробовать «Югру на вкус»: биточки по-мансийски, пирожок с олениной и другие северные угощения.
Людмила Теткина