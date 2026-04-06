Более 4000 детей участников СВО из Югры смогут отдохнуть за пределами региона этим летом
Во время еженедельного заседания правительства Югры, которое провел губернатор Югры Руслан Кухарук, внесли изменения в порядок предоставления субвенций муниципалитетам на отдых и оздоровление детей, делая особый акцент на семьи участников и ветеранов специальной военной операции.
«Поддержка родных и близких наших бойцов, направленная на обеспечение полноценного отдыха и оздоровления подрастающего поколения в летний период, должна быть адресной. В прошлом году за пределами округа отдохнули порядка 3 000 детей из семей участков СВО, в этом году планируем охватить оздоровительными выездам не менее 4 000 детей. Важно удовлетворить потребности каждой семьи защитников отечества», – отметил руководитель автономного округа.
Как пояснил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин, из года в год число ребят – детей участников СВО, которые воспользовались своей приоритетной возможностью, растет, поэтому в этом году квота для них станет еще больше.
Он добавил, что традиционно самые популярные локации для путевок на летний отдых детей из Югры – черноморское побережье, Тюменская область, Башкортостан и Татарстан.
«Всего отдохнуть за пределами автономного округа в рамках летней кампании смогут порядка 15 тысяч человек. В целом отдыхом и оздоровлением прогнозно у нас будет охвачено более 75 тысяч ребят в том числе на территории автономного округа», – подчеркнул Алексей Дренин.