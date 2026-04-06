Фото: Рамиль Нуриев

Более 4000 детей участников СВО из Югры смогут отдохнуть за пределами региона этим летом

06.04.2026

Во время еженедельного заседания правительства Югры, которое провел губернатор Югры Руслан Кухарук, внесли изменения в порядок предоставления субвенций муниципалитетам на отдых и оздоровление детей, делая особый акцент на семьи участников и ветеранов специальной военной операции.

«Поддержка родных и близких наших бойцов, направленная на обеспечение полноценного отдыха и оздоровления подрастающего поколения в летний период, должна быть адресной. В прошлом году за пределами округа отдохнули порядка 3 000 детей из семей участков СВО, в этом году планируем охватить оздоровительными выездам не менее 4 000 детей. Важно удовлетворить потребности каждой семьи защитников отечества», – отметил руководитель автономного округа.

Как пояснил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин, из года в год число ребят – детей участников СВО, которые воспользовались своей приоритетной возможностью, растет, поэтому в этом году квота для них станет еще больше.

Он добавил, что традиционно самые популярные локации для путевок на летний отдых детей из Югры – черноморское побережье, Тюменская область, Башкортостан и Татарстан.

«Всего отдохнуть за пределами автономного округа в рамках летней кампании смогут порядка 15 тысяч человек. В целом отдыхом и оздоровлением прогнозно у нас будет охвачено более 75 тысяч ребят в том числе на территории автономного округа», – подчеркнул Алексей Дренин. 

ugra-news.ru

