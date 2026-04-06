Югра и Абхазия подписали меморандум о взаимопонимании
В рамках визита делегации автономного округа на международный экономический форум «Абхазия – инвестиции в будущее», который проходит в Сухуме, губернатор Югры Руслан Кухарук и премьер‑министр Республики Абхазия Владимир Делба подписали меморандум о взаимопонимании в присутствии заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака.
Документ закрепляет намерения сторон развивать двусторонние отношения и служит логическим продолжением уже реализуемых совместных проектов. Достигнутые договоренности закладывают основу для будущего полноценного соглашения о сотрудничестве.
«Год назад мы договорились о запуске авиасообщения между Ханты‑Мансийском и Сухумом. Теперь фокусируемся на новом приоритете – укреплении деловых связей между бизнесом Югры и Абхазии. Уверен, это принесет пользу жителям обеих территорий», – отметил Руслан Кухарук.
Дальнейшая совместная работа будет направлена на развитие экономических и торговых связей, организацию образовательных семинаров и конференций, а также на обмен опытом в социальной и научной сферах.
Напомним, что команда правительства Югры в составе российской делегации во главе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко принимаем участие в Абхазском международном экономическом форуме. В рамках мероприятия руководитель автономного округа Руслан Кухарук провел рабочую встречу с Президентом Республики Абхазия Бадрой Гунбой, на которой обсудили результаты сотрудничества и его дальнейшие перспективы.
В прошлом году в сотрудничестве Югра и Абхазия запустила прямое авиасообщение между Ханты‑Мансийском и Сухумом, благодаря чему отправиться к морю без пересадок смогли 1 294 жителя Югры. С 25 апреля возобновляется авиасообщение между территориями: в этом году столицы соединят 94 рейса. Правительство региона субсидирует данный авиамаршрут для снижения стоимости билетов и повышения доступности ключевых направлений отдыха для югорчан.