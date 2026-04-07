В Югре ожидается ранний ледоход, почти на девять дней раньше нормы, и повышенный уровень воды
Помимо сдвига по срокам, этой весной на Оби, Иртыше и Северной Сосьве ожидается значительное повышение уровня воды. Специалисты департамента ЖКК и энергетики Югры со ссылкой на метеорологов информируют, что вскрытие рек в регионе произойдет раньше средних многолетних значений.
«Так, ледоход на Конде прогнозируется уже 19 апреля — на 9 дней раньше нормы, на Иртыше — 27 апреля, что на 4 дня раньше обычного», – говорится в сообщении канала Мах.
Поэтому большое внимание уделяется в настоящее время подготовке электросетевого комплекса к паводковому периоду. В частности, энергетики «Юграэнерго» децентрализованной зоны уже провели осмотры объектов, очистили кровли от снега и наледи, обеспечили доступ к оборудованию и, на тех участках, где требуется, организовали водоотвод.
«В зонах возможного подтопления усилен контроль за состоянием зданий и линий электропередачи. Особое внимание уделено объектам в населенных пунктах Саранпауль, Корлики, Пашторы, Тугияны и Кирпичный», – уточняется в сообщении.
Энергетики в период паводка организуют ежедневный мониторинг уровня воды, информация будет поступать в диспетчерскую службу. Приняты меры по защите оборудования, проверили аварийные запасы и готовность техники. Именно от этого подчас зависит надежность энергоснабжения удаленных поселков, а значит благополучие жителей при угрозе паводка.