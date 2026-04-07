Автомаршрут «По следам первопроходцев» привлек в Сургутский район уже более 2,5 тысяч туристов
Данный трек – межмуниципальный. От Сургутского района в него вошли четыре локации: музейный центр «Барсова гора», туристический комплекс «Валикас» в Барсово, музей Природы и Человека имени А.П. Ядрошникова в Русскинской, а также Лянторский хантыйский этнографический музей.
Идея объединить знаковые места родилась в 2025 году – администрация Сургутского района совместно с коллегами из Сургута разработала маршрут в рамках городской агломерации. Позже географию расширили: обновленная версия с объектами Когалыма была презентована в марте на Слете оленеводов, рыбаков и охотников в Русскинской. В июне представим маршрут на международном форуме «Путешествуй» в Москве. Интерес к проекту также проявили представители Тобольска и Тюмени – локации этих городов могут стать его частью в перспективе.
Проехать «По следам первопроходцев» можно самостоятельно с помощью системы «2ГИС» либо через туроператора – туристско-визовый центр «Наш мир». Подробная информация доступна на сайте «Держи курс на Сургутский район» и региональном портале «Визит Югра». Автомобильный туризм в Сургутском районе и Югре развивается в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Поделился в своем аккаунте во ВКонтакте Андрей Трубецкой.