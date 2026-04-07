В День беременных в Отделении СФР по Югре рассказали о пособиях для женщин, которые готовятся к появлению малыша
Более 3 тысяч будущих мам с начала 2026 года получили выплаты и пособия от Отделения Социального фонда России по Югре.
В День беременных, который в России отмечается 7 апреля, региональное Отделение СФР рассказывает о выплатах для женщин, которые готовятся к появлению малыша.
Одна из важных выплат для будущих мам, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), — единое пособие для беременных. Его размер зависит от доходов семьи и составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения. На 2026 год этот показатель в регионе установлен в размере 24 091 рубль. Таким образом, ежемесячная выплата может составить 12 045,5 рублей, 18 068,2 рублей или 24 091 рубль.
«С начала года в Югре 995 беременных женщин получили единое пособие. Оформить его можно, подав заявление через портал госуслуг, МФЦ или обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Югре. Никаких дополнительных документов собирать не понадобится: все необходимое фонд запросит самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия», — рассказала управляющий региональным Отделением СФР Ольга Галюк.
Помимо этого, Отделение Социального фонда России по Югре оплачивает услуги медицинского сопровождения по родовым сертификатам. Этот электронный документ формируется при первом обращении в женскую консультацию и дает право будущей матери самостоятельно выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время беременности, родов, а также для профилактических осмотров ребенка в первый год жизни.
Номинальная стоимость сертификата составляет 12 000 рублей. Средства направляются напрямую медицинским учреждениям в счет оплаты оказанных услуг. В текущем году услуги по родовым сертификатам в Югре получили 3 109 женщин.
Одна из значительных мер поддержки - пособие по беременности и родам. С января 2026 года его оформила 2 631 работающая жительница Югры. Размер выплаты зависит от заработка женщины, характера родов и иных факторов. Минимальная сумма выплаты составляет 124 702, 20 рублей, максимальная может достигать 955 836 рублей.
Работающие женщины получают это пособие через работодателя, а неработающие могут оформить его через портал госуслуг, МФЦ или в клиентских службах Отделения СФР по Югре.
Неработающей женщине пособие по беременности и родам доступно только в том случае, если центр занятости признал ее безработной в течение года со дня увольнения. Если увольнение связано с ликвидацией предприятия или прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката и т.п., то комплексная оценка нуждаемости семьи не проводится.
В Отделении СФР по Югре напоминают, что с сентября прошлого года вступил в силу новый порядок предоставления пособия по беременности и родам для студенток, обучающихся по очной форме. Эта важная мера поддержки призвана обеспечить финансовую стабильность будущим матерям, получающим образование. С января 2026 года выплата назначена 42 студенткам-очницам на общую сумму свыше 4 миллионов рублей. Пособие для данной категории получательниц рассчитывается исходя из 100% величины регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Таким образом, при стандартной продолжительности отпуска по беременности и родам в 140 дней, студентки могут рассчитывать на единовременную выплату в размере около 112 424,67 рублей. При осложненных родах, когда отпуск увеличивается до 156 дней, сумма пособия составит порядка 125 273,20 рублей. В случае многоплодной беременности, с отпуском в 194 дня, общая сумма выплаты достигнет около 155 788,47 рублей.
Если у вас остались вопросы, можно обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник — пятница с 09:00 до 17:00).