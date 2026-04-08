Ушла из жизни Почётный житель города Нефтеюганска Ольга Ефимовна Скакунова
С прискорбием сообщаем, что вчера, 7 апреля 2026 года, на 91-м году жизни ушла выдающаяся представительница народа ханты Ольга Ефимовна Скакунова. Её жизненный путь наполнен яркими красками педагогики, доброты и мудрости, которыми она щедро делилась с учениками и всеми, кому посчастливилось её узнать.
Ольга Ефимовна родилась 25 ноября 1935 года в деревне Войтехово Берёзовского района в семье потомственного рыбака-охотника Ефима Ивановича Гындышева. Воспитание проходило в традициях народа ханты: родители прививали детям любовь к труду, уважение к старшим и заботу о ближних.
Трудиться она начала рано – с семи лет: летом на покосе, осенью на рыбалке, зимой помощницей телятницы. Это были суровые годы войны. В школу она пошла в десять лет, а в 1958 году успешно окончила педагогическое училище в Ханты-Мансийске.
Педагогическую деятельность Ольга Ефимовна начала в родных березовских местах, в деревне Ванзевате, учительницей начальных классов. Осенью 1962 года её перевели по месту работы мужа – в посёлок Усть-Балык (ныне Нефтеюганск). Тогда там было всего несколько домов вдоль улиц Гагарина и Культурной, а также маленькое деревянное здание школы из четырёх кабинетов: три школьных класса и один жилой.
Из леспромхоза Сургутского района на катерах привезли новенькие деревянные парты. Здесь Ольга Ефимовна стала учительницей начальных классов, войдя в тройку первых педагогов посёлка. Утром она учила детей, а вечером вела занятия для их родителей в вечерней школе. Бывало, ученики были старше своего учителя.
37 лет Ольга Ефимовна посвятила школе. Она любила водить учеников в походы, где те не только познавали природу родного края, но и учились дружбе на всю жизнь. Никогда не делила школьников по успеваемости, относилась к ним одинаково, воспитывая порядочными, честными и добрыми людьми.
Скольким замечательным людям дала она путёвку в жизнь! Нет отрасли, где не трудились бы её ученики: рядовые труженики и дипломированные специалисты, нефтяники, врачи, педагоги – все они научились у первого учителя, Ольги Ефимовны Скакуновой, читать и писать самые важные слова своей судьбы.
Она бережно хранила родной язык, национальные обычаи и традиции, стремясь сберечь самобытность своего народа.
Семья играла важную роль в жизни Ольги Ефимовны. Вместе с супругом Николаем они воспитали двух дочерей – Ирину и Светлану. Внучка Мария Фатюк пошла по бабушкиным стопам: работает учительницей музыки в Лицее имени генерал-майора В. И. Хисматулина в Сургуте. Дети и внуки выросли достойными гражданами, преуспев благодаря примеру родителей и бабушки.
Жизнь Ольги Ефимовны Скакуновой – яркий пример пути настоящего педагога, преданного делу и ученикам. Она заслуженно носила звания ветерана труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и почётного жителя Нефтеюганска. Её вклад в образование невозможно переоценить. Те, кому посчастливилось соприкоснуться с её талантом и добротой, навсегда сохранят тёплые воспоминания о ней.
Память об Ольге Ефимовне навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль.
Коллектив объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»