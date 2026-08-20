Представительница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняла участие в инклюзивном форуме «Территория Ритма» в «Сенеже»
Международный инклюзивный форум «Территория Ритма – десятилетие лидерства» прошел в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Почти 300 участников из 64 регионов России, а также из Абхазии и Беларуси разработали комплексные решения по пяти направлениям, которые могут быть масштабированы. Ханты-Мансийский автономный округ – Югру на форуме представила руководитель коррекционно-развивающего центра «СоVенок» Фатима Шайхилаева.
За десять лет «Территория Ритма» выросла из региональной инициативы в одну из заметных площадок, где люди с разным опытом, компетенциями и возможностями здоровья разрабатывают прикладные решения. Форум, зародившийся в Нижегородской области, впервые в этом году проходил в «Сенеже». Среди тем 2026 года – социальное предпринимательство, инклюзивное образование, трудоустройство, поддержка участников СВО и народная дипломатия.
«Юбилейный форум «Территория Ритма» в «Сенеже» еще раз подтвердил, что инклюзия объединяет сильных, деятельных и по-настоящему неравнодушных людей. Участники разработали системные решения по пяти ключевым направлениям: от единой модели сопровождения ветеранов СВО и устойчивого развития НКО до создания бесшовного образовательного маршрута, инклюзивного туризма и трудоустройства людей с ограничениями по здоровью», – отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.
Среди участников – представители НКО и бизнеса, родители детей с ОВЗ, специалисты, работающие с людьми с инвалидностью, представители органов власти и другие.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югру на Форуме «Территория Ритма – десятилетие лидерства» в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представила руководитель коррекционно-развивающего центра «СоVенок» Фатима Шайхилаева.
«Ключевым для меня стало то, что это инклюзивный форум. Я хотела узнать больше про инклюзию. Я приехала в «Сенеж» с проектами нейропсихологического коррекционно-развивающего центра «СоVенок» и инклюзивных мастерских «Добрый совенок». В рамках форума работала в треке «Пульс перемен: от сердца – к системе» над проектом усиления образовательных программ органов исполнительной власти социальной повесткой. Цель – чтобы власть лучше понимала и знала в лицо своих социальных предпринимателей и НКО. Наладить мост между бизнесом и властью. Объединение на одной площадке участников из разных регионов и стран – это стопроцентно обмен опытом и практиками», – рассказала Фатима Шайхилаева.
По итогам работы был сформирован портфель краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных решений, которые передадут амбассадорам для дальнейшей реализации на федеральном уровне. По словам автора и руководителя проекта «Территория Ритма» Романа Пономаренко, часть выработанных решений уже получили поддержку от амбассадоров прямо на форуме, остальные проекты взяты в доработку.
Так, участники трека «Реинтеграция участников СВО» разработали девять системных решений для перехода от разрозненной помощи ветеранам и их семьям к единой модели сопровождения с системой наставничества и межведомственной поддержкой.
Среди предложений по треку «Добрый бизнес» – усиление обучающих программ для органов исполнительной власти социальной повесткой и создание единого цифрового ресурса для социального бизнеса и НКО.
В треке «Социальная дипломатия и побратимство» участники проработали модель единой экосистемы инклюзии – от проведения совместных мероприятий и развития инклюзивного туризма до создания цифрового агрегатора и лаборатории социальных инноваций.
Команда направления «Инклюзивное образование» предложила решения для создания бесшовного образовательного маршрута – с поддержкой родителей, наставничеством педагогов, развитием ресурсных центров и своевременным определением потребностей ребенка.
По направлению «Трудоустройство» участники представили единый маршрут – от паспорта профессиональных возможностей и цифрового помощника работодателя до развития дистанционной занятости, инклюзивных пространств и института ответственного найма.
«Главным результатом форума для меня стала возможность вдохновить личной практикой региона. За последние годы стираются границы, мы приближаемся к тому равенству, о котором все говорят. Уезжаю с форума с главной мыслью: нам есть куда расти и стремиться – в трудоустройстве, в образовании. Благодарна Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» за возможность быть частью этого события и за атмосферу, которая помогает двигаться вперед», – поделилась Фатима Шайхилаева.
Организаторы форума – правительство Нижегородской области, Президентская платформа «Россия – страна возможностей», Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» и Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег». Форум проходил при поддержке Агентства стратегических инициатив и Фонда президентских грантов.