В Югре продолжаются проверки антитеррористической защищенности избирательных участков с участием Росгвардии
Сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО — Югре в составе межведомственных комиссий продолжают принимать участие в проверке антитеррористической защищенности избирательных участков, расположенных на территории автономного округа.
Очередное обследование состоялось в Югорске. Сотрудниками межмуниципального отдела вневедомственной охраны совместно с представителями городской администрации и членами участковых избирательных комиссий проверены 16 избирательных участков, где жители будут голосовать в дни выборов.
В целом на территории автономного округа с участием сотрудников теруправления обследовано более 300 участковых избирательных комиссий. Особый акцент делается на проверку наличия системы оповещения и управления эвакуацией, оснащение объектов стационарными или ручными
металлоискателями, соблюдение
сроков проведения обследования и категорирования при вводе в
эксплуатацию нового объекта, обеспечение непрерывного видеонаблюдения уязвимых мест и критических элементов, наличие контроля за соблюдением пропускного режима.
Во время голосования на участках будут дежурить сотрудники Росгвардии, полиции, пожарной охраны и добровольной народной дружины. Аварийно-спасательные службы города перейдут на усиленный режим работы.
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