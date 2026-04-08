«Вороний день» прошёл в г. Нижневартовске
Четвёртого апреля на базе отдыха «Радуга» в г. Нижневартовске состоялся праздник «Вороний день». Зачинателем и продолжателем этого традиционного праздника в течение нескольких лет является некоммерческая семейно-родовая община коренных малочисленных народов Севера «Хунзи» в лице Светланы Хунзи – её председателя и участницы многих традиционных мероприятий, которые проходят в Нижневартовске и его окрестностях.
С раннего утра на праздник «Вороний день» приехали предприниматели, мастера, мастерицы традиционных промыслов. Они разложили на столах мороженую оленину, рыбу разных сортов, дикоросы, обувь, одежду, вещи, национальные сувениры.
Вскоре перед сценой, куда собралось много народу, началось торжественное открытие праздника «Вороний день». Ведущий во всеуслышание возвестил, что сегодня прилетела серая ворона, закричала: «Кар-кар-кар!» И полетело её звонкое «Кар!» над просторами Севера, над могучей рекой Обью, отозвалось в далёких хребтах Уральских гор. И тогда пробудилась вселенная от суровой зимней спячки и закипела жизнь на просторах земли.
Заместитель главы города Нижневартовска по социальным вопросам Ирина Стрельцова, приветствуя всех участников и гостей, сказала:
– Мы всегда проводим этот праздник с наступлением тепла. Наступает весна, приходит солнце. Возрождаются надежды на лучшие изменения. Это один из любимых праздников обских угров, который означает, что все мы почитаем культуру наших предков – народов Севера. Эти традиции должны передавать молодому поколению. Желаю вам хорошо провести «Вороний день»!
Председатель думы города Нижневартовска Алексей Сатинов. Поприветствовав собравшихся у сцены участников и гостей традиционного мероприятия сказал:
– С приходом праздника «Вороний день» в душе каждого человека наступает весна. Историю округа и коренных жителей Югры через эти мероприятия мы познаём лучше. Этот праздник особенный, так как с первым криком вороны наступает весна. Сейчас мы уже чувствуем приход весны и тепла. Мы всегда чтим историю и культуру коренных народов югорской земли. Хорошего всем вам праздника, приятно провести его и отдохнуть!
Екатерина Хунзи – председатель Нижневартовского городского отделения «Спасение Югры» и заместитель председателя некоммерческой семейно-родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Хунзи», приветствуя участников и гостей, подчеркнула:
– Я благодарна всем за то, что вы нас посетили. Мы старались вас хорошо принять. Хочется сказать «большое спасибо» нашей команде. Наш праздник сегодня состоялся. Я уверена, что всем и всё здесь понравится!
После этих слов детский танцевальный коллектив «Луима хансе» из Старого Сургута первым выступил на этом празднике и исполнил танец «Куриньку».
Затем уже ведущий пригласил на сцену фольклорный коллектив «Сорни най» («Золотая женщина»), приехавший на праздник из села Шурышкары Ямало-Ненецкого автономного округа. Одна из этих женщин, участниц коллектива, Светлана Кельчина поприветствовала людей:
– Сегодня праздник, отмеченный Небесной матерью – Туром ангки! Сегодня на своих ногах, плечом к плечу мы крепко стоим на земле ваховских ханты. Здесь со всеми другими народами будем отмечать праздник «Вороний день». Мы приехали к вам со священной соровой земли, будем сегодня петь песни и рассказывать сказки!
По окончании приветствия фольклорный коллектив красиво, эмоционально исполнил песню «Сорни най». Затем гости исполнили песню серой вороны:
– Варах, варах, я – женщина с Севера,
Пока не пройдёт зима, пока не станет тепло,
Я на время улечу в южные края …
Затем фольклорный коллектив спел песню «Моё сердце поёт, моё сердце танцует», а также исполнил авторскую песню «Близкая родня», в которой были такие душевные слова:
– Мы желаем всем здоровья,
Счастья, мира и добра!
А ещё мы вам желаем –
Всем благополучия …
После фольклорного коллектива «Сорни най» с зажигательными танцами и песнями выступал марийский фольклорный коллектив из Нижневартовска. Они специально приехали на это мероприятие, чтобы поддержать обских угров на их традиционном празднике «Вороний день» своим выступлением.
Как и раньше, на этом традиционном празднике проходил конкурс «Лучший костюм вороны». На первое место вышли четыре человека, это: Айгуль Альбекова, Снежана Белая, Молодёжный центр города Нижневартовска и Алла Русмиленко из города Сургута. Все они были отмечены хорошими ценными призами. Ну, а остальные участники этого конкурса также получили призы соответственно их конкурсным работам.
После награждения и торжественного закрытия праздника участники и гости отведали у гостеприимных хозяев соломата, напились горячего чая, сделали необходимые покупки у частных предпринимателей и разъехались по домам.
Владимир Енов