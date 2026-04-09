Всеволод Кольцов: «Трудовое долголетие – новая задача для экономики Югры»
В Ханты-Мансийске 8 апреля состоялась тематическая сессия «Здоровьесбережение: роль производственной медицины в сохранении профессионального здоровья работников топливно-энергетического комплекса». В его работе приняли участие представители Центра профессиональной патологии, Центра общественного здоровья, Центра медицины катастроф, профильных ведомств Югры и студенты. Мероприятие прошло в рамках IX Международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица». Главной темой обсуждения стала стратегия сохранения кадров в нефтегазовой отрасли.
К участникам с приветственным словом обратился заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов. Он сообщил, что кадровый вопрос сегодня становится определяющим для устойчивого развития экономики региона, и напрямую связан с демографической ситуацией.
«Как сделать так, чтобы интерес к профессии был у молодых людей? Казалось бы, в нефтегазовой отрасли всегда высокий уровень зарплаты, интересная работа. Но сегодня все вопросы развития экономических отраслей накладываются на актуальную демографическую повестку, – сообщил Всеволод Кольцов. – Сегодня меняется возраст рождения первого ребёнка. Это ограничивает количество людей, которые могут прийти в любую специальность».
По словам заместителя губернатора, у экономики есть два пути решения кадровой проблемы. Первый – сделать отрасль привлекательной для новых работников. Второй – создать условия для того, чтобы люди могли работать в ней дольше.
«Обычно мы говорим о физическом долголетии – как сделать так, чтобы люди жили дольше. А сегодня мы предлагаем новый термин – трудовое долголетие, – заявил Всеволод Кольцов. – Какие условия создать, чтобы люди дольше оставались в отрасли? С учётом текущей рождаемости маловероятно, что мы сможем полностью перекрыть потребность в кадрах только за счёт прихода новых людей».
По мнению участников, существующая система контроля здоровья работников требует серьёзной модернизации. И выделили ключевые проблемы:
- Устаревшая передача данных. Результаты медосмотров работник приносит самостоятельно, а заключительные акты направляются работодателю спустя недели и даже месяцы. В итоге компания не владеет актуальной информацией о здоровье сотрудников.
- Риск поддельных заключений. Часть медицинских документов является подложной, что создаёт угрозу внезапной смерти сотрудника и крупных происшествий на производстве.
- Позднее выявление профзаболеваний. Профессиональная патология диагностируется уже на поздних стадиях из-за отсутствия единой информационной системы.
- Недостаток профпатологов. Вопрос целевого обучения и привлечения кадров в узкую специализацию остаётся открытым.
- Отсутствие учёта психоэмоционального состояния. Традиционные медосмотры не фиксируют профессиональное выгорание и хроническую усталость, хотя эти факторы напрямую влияют на безопасность труда.
В ходе сессии эксперты представили конкретные инструменты для формирования системы трудового долголетия:
- Разработана и запатентована автоматизированная информационная система, которая позволяет медицинским организациям напрямую выгружать результаты осмотров в «Рабочий кабинет работодателя». Данные защищены от подделки и поступают мгновенно. К системе уже подключено более 180 работодателей и 270 медицинских организаций в 31 регионе.
- Внедряется методика формирования групп профессионального риска на основе гигиенических, медико-биологических и организационно-профилактических критериев. Это позволяет выявлять ранние стадии заболеваний ещё до их клинического проявления.
- Создаётся материально-техническая база нового центра профессиональной патологии, который станет локомотивом инноваций в области сохранения здоровья работников.
- В Югре реализуется концепция обучения населения первой помощи до 2030 года. Цель – обучить 530 тысяч жителей навыкам первой помощи, подготовить не менее 1200 инструкторов и создать 150 образовательных площадок. За год обучено уже более 12 тысяч человек.
- Работодателям рекомендовано активнее внедрять корпоративные программы укрепления здоровья. В регионе их уже 311.
Участники пришли к выводу, что системный мониторинг здоровья работников требует тесного взаимодействия работодателей и медицинских организаций на новой технологической основе. Предложено законодательно предусмотреть оплачиваемое временное изменение условий труда по рекомендации центра профпатологии.
«Здоровье нации зависит от здоровья работников. Наша задача – сформировать чётко работающую систему, направленную на трудовое долголетие, и одновременно минимизировать влияние вредных факторов на человека», – сказал Всеволод Кольцов.
Людмила Теткина