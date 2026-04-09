В Ханты-Мансийске отметили праздник «Вороний день»

09.04.2026

Жители и гости города Ханты-Мансийска 5 апреля в парке им. Бориса Лосева отметили «Вороний день». Для коренных народов округа ханты и манси это один из самых почитаемых праздников. Ворона – покровительница женщин и детей, она первой прилетает на Север, приносит с собой тепло, начинает вить гнёзда и громким карканьем пробуждает природу.

Праздник начался с выступления артистов театра «Солнце», они рассказали легенду о Вороне. Затем выступили фольклорные коллективы во всего округа – из городов Белоярский, Нягань, села Казым, приезжали из Сургутского и Ханты-Мансийского районов.

На сцене торжественно поздравили родителей первого младенца из числа коренных жителей округа в 2026 году. В традиционной хантыйской семье Игоря и Зои Каймысовых родилась девочка, назвали Тамарой. Живут они в Сургутском районе на стойбище. Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов молодым родителям вручил подарки от правительства Югры. Всеволод Станиславович сказал:

- От имени губернатора автономного округа я приветствую всех вас. Сегодня мы пришли, чтобы приобщиться к культуре коренных малочисленных народов, к их традициям и бережному отношению к природе. Мы разные, но нас объединяет взаимное уважение к принципам, смыслам, которыми мы наполняем нашу жизнь.

Для гостей праздника проводили различные мастер-классы, игры, конкурсы, этновикторины. Дети вместе с родителями мастерили вороньи гнёзда, делали игрушку «Ворона на палочке», а также  участвовали в спортивной программе «Этностарты», играли с косточками.

Светлана Ромбандеева

Светлана Ромбандеева

Ус мир маттем та муйлысыт

09.04.2026

Ты тпос 5 хталт Ханты-Мансийск ӯс мир Борис Лосева ӯщлахтын кант «Ӯринква хтал» янытласыт. влт концерт суссылтавес, «Хтал» нампа ансамбль мхум ргысыт, йӣквсыт. Мт районытныл рыг тотнэ хтпат с лсыт. 

Белоярский районныл «Увас хурамат» (Лӯим хорамыт) ргын мхум ёхталасыт, Касум пвылныл Тарлин нг-хумыг Светлана ос Алексей лсг, ханты йӣкв йӣкв­сг, Сургутский районныл «Питяр юх» ансамбль ос мт мхум.

Ты тл вылтахтаме порат округ сосса мир халт щар влт самын патум нврам янытлавес – Сургутский районт врт лнэ Каймысов ханты колтгылт Зоя ос Игорь гирищн самын патыс, Тамара намтыстн. 

Округ губернатор вӈын хумитэ Всеволод Кольцов ты колтгыл янытластэ, мӯйлупсал мӯйлупта­санэ. Хум тох лвыс:

– тил мӯй мир, сосса мхум, округ кӯщай ннан св ёмас лтыӈ кты. Тыхтал тыг ӯст лнэ мхум нвраманыл ёт ёхтысыт, сосса мирыт пс йис наканыл пӯмщалыяныл, матыр-ти тра-паттгыт, ёнгасгыт, ханищтахт­гыт. Округ сосса мхум пс тгыл м-вит ӯргалыяныл, врт нас тох акв йӣввыл ат сгумтгыт. Мн ань свсыр мирыт акв ляпат лв, халанувт юртыӈыщ луӈкве ос м-вит янытлаӈкве ханищтахтв.

Тувыл Всеволод Кольцов суссылтапыт сунсыглым мыгтас, сосса хтпат ёт потрамас, матыр-ти пӯмщалас.

Мн сосса мхманув Ӯринква йис тгыл янытласыт. Тав нврамыӈ н ос нврамыт ӯргалыянэ. Хунь ты товлыӈӯйкве ёхты, мхманув щгтгыт, ны-сн щпитгыт, таве ӯлылыяныл. 

«Ӯринква хтал» мӯйлын кант свсыр суссылтапыт ос ханищта­пыт врыглавсыт. Янге-мне ак­ван-нтхатым тып нирныл ос пум­ныл ӯйрищ питит прыгтасыт, врсыт. Ты ханищтап рущ щирыл «Домик для Вороны» намалвес. Нврамыт ёнгалтавсыт, свсыр касылыл ос ощхулил щпитлв­сыт – йӣввыл киттыг хартсыт, лув­ōвлытыл ёнгасасыт, тнаныл л-пхвтащлым хйтыгтасыт. Тасвит щгт, мовиньт лыс! 

Светлана РОМБАНДЕЕВА