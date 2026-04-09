- Русский
- Хантыйский
- Мансийский
В Ханты-Мансийске отметили праздник «Вороний день»
Жители и гости города Ханты-Мансийска 5 апреля в парке им. Бориса Лосева отметили «Вороний день». Для коренных народов округа ханты и манси это один из самых почитаемых праздников. Ворона – покровительница женщин и детей, она первой прилетает на Север, приносит с собой тепло, начинает вить гнёзда и громким карканьем пробуждает природу.
Праздник начался с выступления артистов театра «Солнце», они рассказали легенду о Вороне. Затем выступили фольклорные коллективы во всего округа – из городов Белоярский, Нягань, села Казым, приезжали из Сургутского и Ханты-Мансийского районов.
На сцене торжественно поздравили родителей первого младенца из числа коренных жителей округа в 2026 году. В традиционной хантыйской семье Игоря и Зои Каймысовых родилась девочка, назвали Тамарой. Живут они в Сургутском районе на стойбище. Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов молодым родителям вручил подарки от правительства Югры. Всеволод Станиславович сказал:
- От имени губернатора автономного округа я приветствую всех вас. Сегодня мы пришли, чтобы приобщиться к культуре коренных малочисленных народов, к их традициям и бережному отношению к природе. Мы разные, но нас объединяет взаимное уважение к принципам, смыслам, которыми мы наполняем нашу жизнь.
Для гостей праздника проводили различные мастер-классы, игры, конкурсы, этновикторины. Дети вместе с родителями мастерили вороньи гнёзда, делали игрушку «Ворона на палочке», а также участвовали в спортивной программе «Этностарты», играли с косточками.
Всем желаем здоровья, весеннего настроения, пусть каждый найдёт себе занятие по душе!
Светлана Ромбандеева
Ус мир маттем та муйлысыт
Ты тпос 5 хталт Ханты-Мансийск ӯс мир Борис Лосева ӯщлахтын кант «Ӯринква хтал» янытласыт. влт концерт суссылтавес, «Хтал» нампа ансамбль мхум ргысыт, йӣквсыт. Мт районытныл рыг тотнэ хтпат с лсыт.
Белоярский районныл «Увас хурамат» (Лӯим хорамыт) ргын мхум ёхталасыт, Касум пвылныл Тарлин нг-хумыг Светлана ос Алексей лсг, ханты йӣкв йӣквсг, Сургутский районныл «Питяр юх» ансамбль ос мт мхум.
Ты тл вылтахтаме порат округ сосса мир халт щар влт самын патум нврам янытлавес – Сургутский районт врт лнэ Каймысов ханты колтгылт Зоя ос Игорь гирищн самын патыс, Тамара намтыстн.
Округ губернатор вӈын хумитэ Всеволод Кольцов ты колтгыл янытластэ, мӯйлупсал мӯйлуптасанэ. Хум тох лвыс:
– тил мӯй мир, сосса мхум, округ кӯщай ннан св ёмас лтыӈ кты. Тыхтал тыг ӯст лнэ мхум нвраманыл ёт ёхтысыт, сосса мирыт пс йис наканыл пӯмщалыяныл, матыр-ти тра-паттгыт, ёнгасгыт, ханищтахтгыт. Округ сосса мхум пс тгыл м-вит ӯргалыяныл, врт нас тох акв йӣввыл ат сгумтгыт. Мн ань свсыр мирыт акв ляпат лв, халанувт юртыӈыщ луӈкве ос м-вит янытлаӈкве ханищтахтв.
Тувыл Всеволод Кольцов суссылтапыт сунсыглым мыгтас, сосса хтпат ёт потрамас, матыр-ти пӯмщалас.
Мн сосса мхманув Ӯринква йис тгыл янытласыт. Тав нврамыӈ н ос нврамыт ӯргалыянэ. Хунь ты товлыӈӯйкве ёхты, мхманув щгтгыт, ны-сн щпитгыт, таве ӯлылыяныл.
«Ӯринква хтал» мӯйлын кант свсыр суссылтапыт ос ханищтапыт врыглавсыт. Янге-мне акван-нтхатым тып нирныл ос пумныл ӯйрищ питит прыгтасыт, врсыт. Ты ханищтап рущ щирыл «Домик для Вороны» намалвес. Нврамыт ёнгалтавсыт, свсыр касылыл ос ощхулил щпитлвсыт – йӣввыл киттыг хартсыт, лувōвлытыл ёнгасасыт, тнаныл л-пхвтащлым хйтыгтасыт. Тасвит щгт, мовиньт лыс!
Светлана РОМБАНДЕЕВА