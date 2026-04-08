Тематическая сессия "Изменения климата. Глобальные вызовы".
8 апреля в Ханты-Мансийске в рамках IX Международного молодежного форума «Нефтяная столица» прошла тематическая сессия «Изменения климата. Глобальные вызовы».
С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Геннадиевич Забозлаев.
Он подчеркнул, что регион не может игнорировать климатические и экологические вопросы. Спикер напомнил, что Югра является основным нефтедобывающим регионом страны, добывая 40% российской нефти.
По его словам, ровно половина территории округа - 535 тысяч квадратных километров занята промышленным освоением: 478 лицензионных участков, где работают нефтяные и газовые компании.
«То есть у нас всё под промышленным освоением. И вот эту колоссальную нагрузку на себе испытывает наша экология. Поэтому этими вопросами мы не заниматься просто не имеем права», - отметил Алексей Геннадиевич Забозлаев.
Кроме того в Югре работают 141 тысяча скважин. Если каждая скважина в среднем уходит вглубь на два километра, то это еще около 300 тысяч километров трубы, находящейся под землей. А всего в регионе насчитывается более 17 тысяч кустовых площадок и около полутора тысяч площадных объектов, где нефть готовят, отстаивают и перекачивают.
«Мы должны потомкам оставить не только разработанные месторождения, но и, конечно же, чистую экологию, поэтому этими вопросами мы занимаемся постоянно», - сказал заместитель главы региона.
Дискуссию продолжила Елена Михайловна Гордеева, руководитель направления Отдела климатического регулирования и углеродных рынков АО «РУСАЛ Менеджмент».
Она начала своё выступление обратившись к залу с вопросом: какие глобальные вызовы сегодня стоят перед человечеством?
Участники называли разные проблемы: продовольствие, чистую воду, воздух, перенаселение, опустынивание, глобальное потепление и даже военные конфликты, отвлекающие ресурсы от решения других задач.
Елена Гордеева назвала глобальное изменение климата наиболее острой проблемой, которая охватывает все ранее озвученные вызовы и касается практически любой сферы жизни человека. Она подчеркнула, что для её решения требуется сотрудничество всех стран.
«Это сложная проблема, потому что мы до конца не понимаем причины. Сложно очень спрогнозировать последствия, а также вообще как поведёт себя климат в тех условиях, в которых мы с вами живём, потому что очень много факторов влияют на эти изменения. Поэтому учёные называют эту проблему сложной».
Учитывая все глобальные вызовы, о которых уже говорилось на сессии, человечеству требуется комплексное решение, чтобы отвечать на условия сегодняшней жизни.
Устойчивое развитие существует с 1987 года, когда впервые было дано его определение. Это определение поставило перед человечеством цель: жить таким образом, чтобы удовлетворять сегодняшние потребности и развиваться, но при этом учитывать, что последующие поколения тоже должны будут развиваться и иметь возможность использовать те ресурсы, которые есть у человечества сегодня.
Ключевым международным документом, который закрепляет этот подход и наиболее полно даёт его толкование, является резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2015 года «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». В этом документе подчёркивается единство трёх компонентов: экономического, социального и экологического развития. Именно эти три сферы в совокупности и составляют устойчивое развитие.
Тематическая сессия была посвящена вопросам изменения климата и нацелена на информирование широкой общественности о воздействии климатических изменений на основные аспекты жизнедеятельности, а также на популяризацию данного направления среди студентов, молодых специалистов и профессионального сообщества.
Галина Дунаева