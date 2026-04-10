Нефтяная столица: площадка молодых идей и возможностей
8-9 апреля в городе Ханты-Мансийске проходил IX Международный молодёжный научно-практический форум «Нефтяная столица». Это одно из ключевых событий для молодых учёных, специалистов и студентов, интересующихся будущим топливно-энергетического комплекса. Форум уже стал авторитетной площадкой, где обсуждаются инновации, экологические вызовы и перспективы развития нефтегазовой отрасли, включая освоение Арктики.
Организаторами выступили Правительство Югры, Российская академия наук, Югорский государственный университет и другие структуры.
В этом году участие в форуме приняли более тысячи человек – молодые инженеры, учёные, студенты и школьники. На церемонии открытия участников приветствовали представители региональной власти и федеральных структур. Первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев подчеркнул, что «Нефтяная столица» – это не просто цифры и статистика, а живое сообщество людей с амбициями, знаниями и стремлением менять отрасль.
Особое внимание на форуме уделяется будущему нефтегазовой отрасли в условиях цифровизации и экологических вызовов. Как отметил член Общественного совета при Минэнерго России Кирилл Молодцов, именно молодому поколению предстоит в ближайшие десятилетия обеспечивать устойчивое развитие отрасли, внедряя новые технологии и повышая эффективность добычи ресурсов.
Программа форума включает как конкурсную, так и конгрессную части. На конкурс инновационных проектов было подано более 60 заявок, а конференция молодых специалистов ТЭК собрала свыше 140 научных работ. Впервые в рамках форума проходит конференция под эгидой Совет молодых учёных Российской академии наук, что подчёркивает высокий научный уровень мероприятия.
Центральным событием стала пленарная дискуссия «Нефть завтрашнего дня: вызовы и стратегия развития». В ней приняли участие губернатор Югры Руслан Кухарук, представители Министерство энергетики Российской Федерации и федеральные эксперты. Участники обсудили вопросы цифровых технологий, климатической повестки и подготовки кадров для отрасли.
Форум объединяет образование, науку и промышленность. Важной частью мероприятия стало подписание соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие научно-технологической базы региона. Традиционно в рамках форума прошла церемония награждения представителей отрасли. Награды получили как крупные компании, так и отдельные специалисты, внёсшие вклад в развитие инноваций. Это подчёркивает преемственность поколений и важность поддержки молодых талантов. Форум «Нефтяная столица» в очередной раз доказал свою значимость как площадка для диалога и обмена опытом. Здесь рождаются идеи, формируются проекты и укрепляются связи между будущими лидерами отрасли. Именно такие встречи создают основу для устойчивого развития топливно-энергетического комплекса Югры и всей России.
Пётр Молданов