Алгоритм покроя и шитья мансийского платья

10 апреля 2026 год. Forbes представил ежегодный список 50 лучших работодателей для молодёжи — компаний, в которых доля сотрудников 1998–2008 годов рождения составляет от 8% до 100%. В «золотую» группу рейтинга вошёл СИБУР наряду со Сбер, Яндекс и VK.