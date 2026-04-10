Алгоритм покроя и шитья мансийского платья
В окружной столице в центре ремёсел Югры прошёл первый этап обучающего практикума по покрою и шитью мансийского платья «Пес щирыл юнтнэ суп» («Шьём старинное платье»). Его провела мастер-наставник из Саранпауля Евгения Вьюткина.
Алгоритм покроя и шитья мансийского платья включает несколько ключевых этапов, основанных на традиционных особенностях этой культуры. Евгения Валерьевна привезла с собой старинное платье, сшитое в начале прошлого столетия. Вот по ней с соблюдением всех параметров предлагалось желающим сшить себе платье. Рассмотрели, из какой ткани платье, и какими стежками сшито, какая орнаментация и отделка. Затем по деталям вместе с аудиторией вспоминали и записали их названия на мансийском языке. Отметим, что здесь представили платье ляпинских манси, поэтому все части одежды записывались этой локальной группы. Возможно, у других локальных групп найдутся кое-какие расхождения в словах, но они будут незначительные.
Что интересно, раньше выкроек у наших женщин никогда не было, они всё делали «на глаз». По такому же принципу все приступили непосредственному крою платья. Мастер-наставник рассказала ещё один секрет конструкции покроя платья северных манси. Его особенность заключается в том, что при поворотах в танце платье держит форму «колокольчика».
Три вечера встречи на мастер-классах прошли в тёплой дружеской атмосфере, а углубить знания по культуре обских угров помогли в беседах знатоки народных традиций. На первом в гостях побывала народная мастерица РФ, ханты Зоя Никифоровна Лозямова, на втором и третьем – кандидат филологических наук, манси Дина Васильевна Герасимова. Обе отметили важность фиксирования названия всех деталей одежды на родных языках, прежде этого не делали. Также коснулись темы выбора тканей и орнаментированной одежды.
На третьей встрече присутствовала кандидат исторических наук Светлана Алексеевна Попова, она провела экскурс по обычаям и обрядам манси. Молодым было очень интересно узнать о проведении Медвежьих Игрищах. Тема сакральная, от кого же получить ещё знания, как не от наших старейшин.
Первый этап обучаемого практикума по мансийскому платью завершён. Теперь каждая женщина будет дошивать свой наряд индивидуально. Следующий мастер-класс Евгения Вьюткина проведёт уже в середине июня.
Тамара Мерова