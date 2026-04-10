СИБУР вошёл в рейтинг лучших работодателей для молодёжи по версии Forbes
10 апреля 2026 год. Forbes представил ежегодный список 50 лучших работодателей для молодёжи — компаний, в которых доля сотрудников 1998–2008 годов рождения составляет от 8% до 100%. В «золотую» группу рейтинга вошёл СИБУР наряду со Сбер, Яндекс и VK. Эксперты высоко оценили уровень оплачиваемых стажировок, развитые образовательные программы и внедрение гибридных форматов работы.
Соседство промышленной компании с лидерами в сфере финансов и информационных технологий в подобных рейтингах уже не вызывает удивления. Молодые специалисты всё чаще ориентируются не на отраслевой «ярлык», а на масштаб задач, уровень технологий и возможность видеть результат своей работы. Этот тренд подтверждает: промышленная индустрия становится пространством для инноваций и профессионального роста наравне с цифровыми компаниями.
«СИБУР последовательно развивает подход к работе с молодёжью, формируя экосистему поддержки и профессионального развития. Компания реализует стратегию персонализации сотрудников, предлагая адресные карьерные треки и возможности для самореализации. Для молодых специалистов это означает не только конкурентную зарплату, но и доступ к современным технологиям — от цифровых двойников и роботизированных решений до разработки «умных» материалов», — подчеркнул генеральный директор «СибурТюменьГаза» Александр Олифиренко.
В Западной Сибири СИБУР представлен предприятиями газовой отрасли «СибурТюменьГаз» и «Запсибтрансгаз», где около 500 студентов прошли практику и стажировки, получив возможность начать карьеру в производстве. При этом ежегодно по всей стране СИБУР принимает свыше 1300 выпускников технических и IT-направлений.
Одним из ключевых элементов развития молодых кадров в ХМАО и ЯНАО остаётся система наставничества. За каждым новым сотрудником закрепляется опытный специалист, который помогает быстрее адаптироваться, освоить производственные процессы и избежать возможных ошибок на старте. Такой подход ускоряет профессиональный рост молодёжи и способствует передаче уникальных отраслевых компетенций.
«Молодым специалистам СИБУР предлагает комплексную систему поддержки, объединяющую ключевые направления профессионального и личного развития. Сотрудники могут получать дополнительные квалификации за счёт компании, участвовать в корпоративных образовательных программах и выстраивать быстрые карьерные треки», — отметил генеральный директор «Запсибтрансгаза» Олег Романов.
При этом, рабочий процесс организован в формате гибкого графика — доступно сочетание производственной занятости, офисных задач и удалённого формата там, где это возможно. Важной частью корпоративной культуры является реализация волонтёрских инициативах в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Также особое внимание компания уделяет благополучию сотрудников и заботе о ментальном здоровье, в связи с чем на предприятиях «СибурТюменьГаза» и «Запсибтрансгаза» в ХМАО и ЯНАО открылась сеть центров психологической разгрузки.
Таким образом, СИБУР подтверждает статус современного промышленно-технологического работодателя, где молодые специалисты получают доступ к передовым технологиям, системному обучению и возможностям для быстрого профессионального роста. В условиях смены карьерных ориентиров у нового поколения предприятия компании становятся новыми точками притяжения для талантливой молодёжи.