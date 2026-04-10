В преддверии Дня космонавтики активисты Молодой Гвардии провели квест-игру для жителей Тюмени
В сквере Добровольцев состоялся тематический квест, организованный Молодой Гвардией совместно с комитетом молодёжной политики администрации города Тюмени. Участие в мероприятии приняли 100 учеников школы № 88.
Для участников подготовили несколько тематических станций. На каждом этапе командам нужно было проявить смекалку, физическую подготовку, ловкость, скорость и умение работать вместе.
По итогам прохождения каждого этапа команды получали звёзды в маршрутные листы. Чем больше заданий удавалось выполнить успешно, тем выше были шансы на победу.
«Через такие мероприятия мы напоминаем молодёжи о великом подвиге нашей страны и о том, что путь к большим достижениям всегда начинается с мечты, труда и командной работы», — отметил федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УрФО Владимир Сбитнев.
«Мы постарались сделать это мероприятие не только познавательным, но и по-настоящему интересным для участников. Формат квеста позволил вовлечь ребят, создать живую атмосферу и ещё раз напомнить о значении Дня космонавтики для истории нашей страны», — сказал руководитель Тюменского городского отделения МГЕР Руслан Рябев.
