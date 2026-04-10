Мансийскую речь зафиксировали на томографе для научного исследования
Журналисты газеты «Луима сэрипос» приняли участие в уникальном научном проекте, посвящённом изучению мансийского языка. Заместитель директора газеты «Луима сэрипос» Галина Кондина, корреспонденты Анна Алгадьева и Галина Дунаева посетили Международный томографический центр Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске, где их речь была впервые зафиксирована с помощью современного томографического оборудования.
В отличие от медицинского исследования, к исследуемому человеку прикрепляется микрофон, надевают наушники и чтобы человек не ощущал себя в замкнутом пространстве, перед ним находится маленький монитор, в котором видит специалистов за стеклом. Диалог происходит следующим образом, специалисты говорят слово на русском языке, исследуемый человек произносит несколько раз на родном языке нужное слово, так фиксируют звуки в разных словах.
Исследование проводится в рамках проекта Российского научного фонда №24-78-10080 «Позиционная трансформация квантитативных признаков гласных в типологическом аспекте в языках Сибири (на материале тюркских и обско-угорских идиомов)». Руководит проектом кандидат филологических наук Тимофей Владимирович Тимкин.
Запись речи осуществляли специалисты Международного томографического центра и Института филологии СО РАН - младший научный сотрудник МТЦ СО РАН Петровский Евгений Дмитриевич, программист МТЦ СО РАН Константинова Ольга Геннадьевна, старший научный сотрудник ИФЛ СО РАН, кандидат филологических наук Рыжикова Татьяна Раисовна, аспирант ИФЛ СО РАН Якимец Наталья Васильевна.
По словам Тимофея Тимкина, ранее подобные эксперименты проводились с другими финно-угорскими языками, но мансийский язык был зафиксирован на томографе впервые.
Полученные данные позволят учёным глубже изучить фонетические особенности мансийского языка, процессы произношения гласных и согласных, а также проследить изменения, происходящие в языке с течением времени. Исследование продолжает многолетнюю серию экспериментов по записи речи коренных народов Сибири и является частью сотрудничества ведущих научных центров региона.
Тимофей Тимкин таким образом прокомментировал данную работу: «Запись на томографе делается для изучения фонетики. Потому, что каждый язык уникален и имеет свои неповторимые особенности произношения. Например, в языке могут быть редкие фонемы, которых нет в других языках. Да и самые обычные звуки произносятся в разных языках по-разному. Поэтому при изучении иностранного языка мы слышим акцент: даже если выучить чужие слова, мы никогда не проговорим их так точно как носитель. Получается, что фонетику невозможно изучить по книгам - только при работе с диктором - носителем языка. Такие тонкие оттенки произношения лингвисты называют артикуляционной базой. Она усваивается в детстве, при передаче языка из поколения в поколение. Но обычный носитель, даже если сохраняет образцовое произношение, не всегда сам может прочувствовать, как движутся губы, язык и другие артикуляционные органы. Для этого и проводятся фонетические эксперименты».
По словам специалистов, необходимость таких экспериментов состоит не только в задачах фонетики. Если не понимать, как устроена фонетика языка, невозможно создать удачную орфографию, а значит, будут ошибки и в грамматиках, и в словарях.
Более того – изучение фонетики сегодня позволяет уточнять ещё и историю языков и народов, ведь сравнивая произношение в близких языках или диалектах, можно оценивать их сходство и степень родства.
Галина Кондина