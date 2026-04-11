Губернатор Югры Руслан Кухарук сделал первый ход на турнире имени Карпова
Губернатор Югры Руслан Кухарук не только поприветствовал гостей на первом дне турнира, но и лично сделал первый ход на первой доске. Он сыграл за армянского гроссмейстера Арама Акопяна, который встретился с венгром Беньямином Гледурой. Глава региона двинул пешку с поля Е2 на Е4. Партия, к слову, окончилась ничьей.
Перед началом партий глава региона обратился к участникам. Он подчеркнул, что в Югру приехали сильнейшие шахматисты не только из разных уголков России, но и из других стран мира.
«Я рад приветствовать вас на открытии нашего турнира. Это здорово, что не только из нашей страны, но и из многих стран мира лучшие игроки приехали сюда. Шахматы - не просто вид спорта, а часть нашей традиции, культуры и жизни», - отметил губернатор Югры.
Он поблагодарил участников за то, что они продолжают историю и одновременно пишут её новую главу.
«Спасибо вам большое, что вы продолжаете историю, сохраняете традиции, и несомненно рисуете, формируете, пишете новую историю шахмат. Шахмат не только югорских, шахмат международных», — обратился Руслан Кухарук к спортсменам.
Главный судья соревнований Мерхдад Пахлеванзаде также выступил перед участниками. Он поблагодарил Россию и Югру за организацию турнира, который вновь собрал лучших шахматистов мира.
«Спасибо большое правительству округа за усилия, которые помогли шахматам и всем вам, кто вновь собирает лучших игроков мира в очень высоком престижном турнире», — отметил судья.
Пахлеванзаде подробно напомнил регламент. Контроль времени — 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Это новая регуляция Международной федерации шахмат.
«Это новая регуляция от ФИДЕ. Турнир будет раунд-робин, вы знаете это. И нет возможности сделать ничью до 40 ходов. Будьте осторожны, у нас нет дополнительного времени», — предупредил главный судья.
Он добавил, что уверен в внимательном прочтении правил участниками, но всё же решил лично напомнить ключевые моменты.
Заместитель губернатора Югры Елена Майер в разговоре с журналистами рассказала о значении турнира:
«В первую очередь это возобновление практики проведения турниров календаря ФИДЕ. Восстановление диалога, несмотря на непростую международную обстановку, позволит расширить географию международных турниров в том числе для югорских спортсменов», — пояснила Елена Майер.
Она уточнила, что в 2025 году турнир вошёл в отборочный цикл ФИДЕ, а в этом году впервые проходит по новому формату «быстрой классики».
«Наш турнир стал пятым в глобальном календаре ФИДЕ и вторым в России, который проходит по формату „быстрой классики“. Это тренд, который сейчас формируется в шахматах. Он делает соревнования более динамичными и привлекательными для ведущих гроссмейстеров мира. Югра готова поддерживать новые форматы проведения турниров», — заявила заместитель губернатора.
Быстрая классика позволяет проводить турниры в более сжатые сроки. Если раньше при классической игре проводили одну партию в день, то сейчас могут устроить две. Это соответствует общей динамике развития спорта.
Отдельно Майер остановилась на статусе Ханты-Мансийска как шахматной столицы России. По её словам, это звание округ удерживает больше двух десятилетий.
«Ханты-Мансийск по праву носит звание шахматной столицы России, и этот статус укрепляется. Он держится на уникальном сочетании трех факторов: богатой истории проведения крупнейших турниров, современной инфраструктуры и системной государственной поддержки», — подчеркнула она.
2 февраля 2026 года губернатор подписал концепцию развития шахмат в Югре до 2030 года. Документ синхронизирует усилия разных ведомств — спорта, образования, культуры, информационных технологий, строительства и архитектуры, а также органов местного самоуправления.
Турнир имени Карпова продлится в Ханты-Мансийске несколько дней. Гроссмейстеры из семи стран разыграют призовой фонд, который превышает 11 миллионов рублей. За их игрой следят зрители в зале и тысячи любителей шахмат в онлайн-трансляциях.