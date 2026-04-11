Губернатор Югры Руслан Кухарук сделал первый ход на турнире имени Карпова

11.04.2026

Губернатор Югры Руслан Кухарук не только поприветствовал гостей на первом дне турнира, но и лично сделал первый ход на первой доске. Он сыграл за армянского гроссмейстера Арама Акопяна, который встретился с венгром Беньямином Гледурой. Глава региона двинул пешку с поля Е2 на Е4. Партия, к слову, окончилась ничьей.

Перед началом партий глава региона обратился к участникам. Он подчеркнул, что в Югру приехали сильнейшие шахматисты не только из разных уголков России, но и из других стран мира.

«Я рад приветствовать вас на открытии нашего турнира. Это здорово, что не только из нашей страны, но и из многих стран мира лучшие игроки приехали сюда. Шахматы - не просто вид спорта, а часть нашей традиции, культуры и жизни», - отметил губернатор Югры.

Он поблагодарил участников за то, что они продолжают историю и одновременно пишут её новую главу.

«Спасибо вам большое, что вы продолжаете историю, сохраняете традиции, и несомненно рисуете, формируете, пишете новую историю шахмат. Шахмат не только югорских, шахмат международных», — обратился Руслан Кухарук к спортсменам.

Главный судья соревнований Мерхдад Пахлеванзаде также выступил перед участниками. Он поблагодарил Россию и Югру за организацию турнира, который вновь собрал лучших шахматистов мира.

«Спасибо большое правительству округа за усилия, которые помогли шахматам и всем вам, кто вновь собирает лучших игроков мира в очень высоком престижном турнире», — отметил судья.

Пахлеванзаде подробно напомнил регламент. Контроль времени — 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Это новая регуляция Международной федерации шахмат.

«Это новая регуляция от ФИДЕ. Турнир будет раунд-робин, вы знаете это. И нет возможности сделать ничью до 40 ходов. Будьте осторожны, у нас нет дополнительного времени», — предупредил главный судья.

Он добавил, что уверен в внимательном прочтении правил участниками, но всё же решил лично напомнить ключевые моменты.

Заместитель губернатора Югры Елена Майер в разговоре с журналистами рассказала о значении турнира:

«В первую очередь это возобновление практики проведения турниров календаря ФИДЕ. Восстановление диалога, несмотря на непростую международную обстановку, позволит расширить географию международных турниров в том числе для югорских спортсменов», — пояснила Елена Майер.

Она уточнила, что в 2025 году турнир вошёл в отборочный цикл ФИДЕ, а в этом году впервые проходит по новому формату «быстрой классики».

«Наш турнир стал пятым в глобальном календаре ФИДЕ и вторым в России, который проходит по формату „быстрой классики“. Это тренд, который сейчас формируется в шахматах. Он делает соревнования более динамичными и привлекательными для ведущих гроссмейстеров мира. Югра готова поддерживать новые форматы проведения турниров», — заявила заместитель губернатора.

Быстрая классика позволяет проводить турниры в более сжатые сроки. Если раньше при классической игре проводили одну партию в день, то сейчас могут устроить две. Это соответствует общей динамике развития спорта.
Отдельно Майер остановилась на статусе Ханты-Мансийска как шахматной столицы России. По её словам, это звание округ удерживает больше двух десятилетий.

«Ханты-Мансийск по праву носит звание шахматной столицы России, и этот статус укрепляется. Он держится на уникальном сочетании трех факторов: богатой истории проведения крупнейших турниров, современной инфраструктуры и системной государственной поддержки», — подчеркнула она.

2 февраля 2026 года губернатор подписал концепцию развития шахмат в Югре до 2030 года. Документ синхронизирует усилия разных ведомств — спорта, образования, культуры, информационных технологий, строительства и архитектуры, а также органов местного самоуправления.

Турнир имени Карпова продлится в Ханты-Мансийске несколько дней. Гроссмейстеры из семи стран разыграют призовой фонд, который превышает 11 миллионов рублей. За их игрой следят зрители в зале и тысячи любителей шахмат в онлайн-трансляциях.

