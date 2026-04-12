В Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска встретили Благодатный огонь
Благодатный огонь прибыл в Югру в день Светлого Христова Воскресения. Встречали его митрополит Павел и сотни верующих.
Благодатный огонь считается одной из главных святынь православия. Паломники со всей планеты приезжают в Иерусалим, чтобы стать свидетелями чуда схождения. После этого частицы огня специальными рейсами доставляют в разные страны, в том числе в Россию.
В 16 часов в соборе Воскресения Христова в окружной столице ее митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел вместе с другими священнослужителями передадут огонь людям, разжигая от него свечи и лампады.
Всю светлую седмицу — так называют первую неделю после Пасхи — митрополит Павел будет посещать крупные города региона. Святыню передадут в храмы по всей Югре.