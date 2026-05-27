В Ханты-Мансийске и Сургуте участники Зелёного Марафона могут получить стартовый номер заранее
Участники Зеленого Марафона в Югре могут заранее получить стартовый номер. Получить номер при предъявлении документа и справки можно 28 и 29 мая в Ханты-Мансийске и Сургуте. Выдача номеров состоится с 12.00 до 20.00 в Сургуте по ул.Гагарина, 8, в Ханты-Мансийске в многофункциональном центре «Мои документы» по ул.Энгельса, 45 на специальной стойке у волонтёров.
Документы, которые необходимо предоставить совершеннолетним участникам для получения стартового пакета:
Оригинал документа, удостоверяющего личность;
Оригинал и копию медицинской справки (справку необходимо оставить в обмен на стартовый пакет). Если нет с собой копии медицинской справки, ее помогут сделать регистраторы;
Для участников детского забега в возрасте от 7 до 17 лет:
Оригинал и копию медицинской справки участника Детского забега (справку необходимо оставить в обмен на стартовый пакет). Если нет с собой копии медицинской справки, ее помогут сделать регистраторы;
Оригинал документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего (для детей с 14 лет);
Законный представитель от имени несовершеннолетнего обязан предоставить:
Оригинал документа, удостоверяющего личность законного представителя (требуется личное присутствие законного представителя);
Оригинал или копию документа, подтверждающего наличие полномочий действовать от имени несовершеннолетнего (например, свидетельство о рождении);
Для пакета документов необходимо будет заполнить и подписать согласие на обработку персональных данных. Для экономии времени лучше это сделать заранее.
Зелёный Марафон пройдёт 30 мая в парке им. Бориса Лосева. В этом году он будет объединен с городским праздником, посвященным Дню защиты детей. Помимо традиционных забегов участников ждёт праздничная программа с конкурсами, мастер-классами и активностями для всей семьи.