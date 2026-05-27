В Югре будут тестировать и внедрять новейшие беспилотные авиационные системы
На очередном заседании правительства Югры под председательством губернатора Руслана Кухарука одобрены проекты соглашений с ведущими компаниями в области развития беспилотных авиационных систем. Документ подразумевает тестирование и внедрение новейших технологий в регионе.
Подписание соглашений запланировано на полях Петербургского международного экономического форума, который пройдет в июне в северной столице страны.
«Мы активно формируем технологическую инфраструктуру. Планируем подписание соглашения с федеральным центром беспилотным авиационных систем и компанией «Геоскан», что станет важным шагом и позволит перейти к масштабному внедрению дронов и беспилотных летательных аппаратов. Этот вопрос мы не первый год держим в числе приоритетных, с учетом текущей обстановки это направление важно в рамках гражданской инфраструктуры и в рамках проведения специальной военной операции», – отметил Руслан Кухарук.
Как пояснил заместитель губернатора Югры – директор департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин, оба соглашения направлены на развитие беспилотных авиационных систем в регионе.
«Первое соглашение – с автономной некоммерческой организацией «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» – это подведомственное учреждение правительства города Москвы. Этот центр будет в регионах развивать технологии беспилотных авиационных систем. В рамках соглашения все наработки, которые в научных центрах регионов и в Москве будут создаваться, они будут испытываться у нас на нашей пилотной зоне по развитию беспилотных авиационных систем в автономном округе. Это позволит самые современные технологии использовать на благо нашего региона, на благо наших жителей», – сказал Павел Ципорин.
Он также уточнил, что второе соглашение запланировано с компанией «Геоскан» – это один из самых передовых производителей беспилотных авиационных систем в нашей стране.
«Это соглашение позволит нам самые новые произведенные беспилотники использовать на территории региона для мониторинга пожаров, для лесотаксации, для доставки грузов. И уже буквально на следующей неделе представители компании приедут тестировать свои наработки у нас на территории», – рассказал замглавы региона.