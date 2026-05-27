Ханты-Мансийский автономный округ принял участие во всероссийской акции «Сила книги»
Сегодня, 27 мая в Общероссийский день библиотек, Бюджетное Учреждение «Государственная библиотека Югры» приняла участие в VIII Межрегиональной акции «Сила книги». Эстафету приняли в 14:00 местного времени (12:00 московского) от коллег Национальной библиотеки Якутии из Республики Саха (Якутия). Они предложили чтение произведений, стихов на родных языках. Когда-то такое решение нашло живой отклик, подчеркнув значимость сохранения многообразия культур и языков через литературу.
Из справки. Первую сетевую республиканскую акцию «Сила Книги» Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) запустила 27 мая 2019 году при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). В ней принял участие Глава региона Айсен Сергеевич Николаев, охват аудитории более 5000 человек. В 2020 году акцию организовали на своих площадках Сахалинская область, в 2021 году – Республика Крым. Затем акция значительно расширила географию проведения и количество участников – присоединились Республики Карелия, Коми, Татарстан, Приморский край, Архангельская, Новосибирская и Калининградская области.
В рамках Года Единства народов России, который призван подчеркнуть богатство и сплоченность многонациональной страны окружная библиотека Югры откликнулась на предложение и провела час чтения на хантыйском и мансийском языках. Так самая юная участница акции шестилетняя Анна Куликова, воспитанница группы «Звёздочки» муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад №11 «Радуга», прочла четверостишье на хантыйском языке «Мой народ».
Эстафету чтения на родном языке подхватили ханты, поэтесса Наталья Мешалкина и корреспондент газеты «Ханты ясанг» Владимир Енов, они озвучили свои произведения. На мансийском языке выступили редактор газеты «Луима сэрипос» Тамара Мерова и преподаватель ДЭКОЦ Раиса Гаврильчик. Тамара представила слушателям газетную статью, где была опубликована песня о фронтовике Степане Самбиндалове, Раиса прочла стихотворение для детей о солнышке.
