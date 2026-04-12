Космонавт Сергей Рыжиков призвал нижневартовских школьников не бояться мечтать
Когда самолет с Героем России Сергеем Рыжиковым коснулся взлетно-посадочной полосы в Нижневартовске, на часах была глубокая ночь. Но встречали знаменитого земляка так, будто наступил праздничный полдень.
Студенты, общественники и активисты не спали, чтобы первыми пожать руку человеку, который провел на орбите 603 дня и трижды выходил в открытый космос.
Визит летчика-космонавта на малую родину выдался коротким, но очень насыщенным. И начался он с большого сюрприза. В стенах Нижневартовского государственного университета Сергею Рыжикову вручили свидетельство о присвоении звания почетного гражданина города, пишет mvremya.ru. Награда нашла героя за мужество, смелость и отвагу при исполнении служебного долга.
Хотим все знать
Студенты оказались дотошными. Им хотелось знать все: как устроен быт на МКС, как работает связь с Землей и что ждет человечество в космическом будущем. Один из вопросов касался знаменитых фотографий из иллюминатора. И тут космонавт признался, что съемка родных мест – это настоящая охота.
– Ежедневно мы делаем несколько сотен снимков, за три полета их накопились десятки тысяч. Но самые ценные – те, которые долго ждешь, – рассказал Сергей Рыжиков корреспонденту mvremya.ru. – Когда баллистика и погода совпадают, чтобы с длинным фокусом отыскать Нижневартовск, надо встать в четыре утра и охотиться за горизонтом. Если удается – это невероятное счастье.
Коснулись и серьезной науки. Сергея Николаевича спросили, нужны ли на орбите разработки местных ученых, например в области экологии и растениеводства. Космонавт сказал прямо: головное предприятие РКК «Энергия» не берет идеи с листа, целые коллективы годами создают аппаратуру, и чтобы попасть в программу, уходит чуть ли не поколение. Однако первый проректор НВГУ Буркит Махутов сообщил, что университет уже работает над тремя проектами по выращиванию растений, и это направление – одно из самых перспективных именно для космоса. Напоследок герой пожелал молодежи не бояться мечтать. Так, как когда-то мечтал он сам.
Мечты о небе
Но главные эмоции ждали Рыжикова в авиационном клубе «Крылья Самотлора». Это отсюда, из родных пенатов, начался его звездный путь.
– В моем классе из двенадцати человек восемь записались в клуб юных авиаторов еще в 1988 году, – вспоминает космонавт. – Тогда была эпоха расцвета советской космонавтики: «Буран», станция «Мир», легендарные полеты. Кстати, выпускались мы в 1991-м – в год 30-летия полета Гагарина.
Сейчас клубом руководит Юрий Ланге, бывший командир вертолета. Он подчеркнул: здесь не играют в игрушки, а дают реальные навыки. Несмотря на скромную базу, «Крылья Самотлора» выиграли президентский грант, а администрация города помогла с развитием. Сегодня здесь готовят старшеклассников и студентов по авиационной и космической программам. Ежегодно два-три человека поступают в летное училище, и даже девчонки не отстают. А новое веяние времени – беспилотные летательные аппараты – стало для ребят не просто модной игрушкой, а реальной профессией будущего.
Благодарность ребятам
Кульминацией поездки стало посещение родной двенадцатой школы. Сергей Рыжиков пришел не как гость с телеэкрана, а как свой, как товарищ, который когда-то сидел рядом за такой же партой. Школьники слушали, затаив дыхание. А потом случилось невероятное: Герой России взял в руки гитару и запел «Надежду» (композитор А. Пахмутова, поэт Н. Добронравов). Зал подхватил мгновенно. Позже космонавт признался: гитара – его верный спутник не только на земле, но и на орбите.
Подводя итог, Сергей Николаевич не скрывал слез радости.
– Когда самолет заруливает на стоянку, и в иллюминаторе видишь название родного города – это фантастически радостно. Нижневартовск отличается особой энергетикой, силой и притягательностью. Здесь здорово, – сказал он.
Нижневартовск проводил своего героя. Но десятки мальчишек и девчонок, которые видели его вживую, теперь точно знают: космос начинается не на стартовом поле. Он начинается в школе, в авиаклубе и в мечте. А мечта обязательно поможет долететь до звезд. До встречи, земляк. Ждет твой Самотлор.
Справка
Сергей Рыжиков – 121-й космонавт в истории страны. Родился в Бугульме (Татарстан), но почти все детство и юность провел в Нижневартовске, который считает малой родиной. Совершил три полета и три выхода в открытый космос. Провел 603 дня на орбите. Герой Российской Федерации. Награжден медалью «Золотая Звезда» (Герой РФ), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями Минобороны РФ «За отличие в военной службе» (I, II, III степени), «За воинскую доблесть», знаками академика С.П. Королева, медалью Ю.А. Гагарина, знаком Преподобного Сергия Радонежского.