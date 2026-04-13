В Югре запущен цифровой помощник для поддержки и популяризации мансийского языка

13.04.2026

В Югре представили новый цифровой сервис –  чат-бот А̄ги (ethno_portal_evi_bot), созданный для поддержки, изучения и популяризации мансийского языка. Проект реализован на платформе мессенджера «MAX» и стал частью региональной программы по сохранению культурного наследия и языков коренных малочисленных народов Севера.

 Что такое Этнопортал?

«Этнопортал»  – это современная интернет-площадка, объединяющая все необходимые ресурсы для работы, изучения и общения на мансийском языке. В условиях глобализации сохранение языков коренных малочисленных народов становится настоящим вызовом, и «Этнопортал» призван создать живую, доступную цифровую среду для носителей и изучающих мансийский язык.

Портал представляет собой двуязычную экосистему: все материалы доступны как на русском, так и на мансийском языке. Это позволяет пользователям не только читать новости и статьи, но и видеть, как новостная лексика используется в живом контексте. Ссылка на этнопортал https://ethnoportal.admhmao.ru/

Ключевые возможности портала

- Языковой центр: здесь собраны инструменты на основе собственных разработок в области обработки естественного языка и искусственного интеллекта.

- Параллельный русско-мансийский корпус: огромная база данных, где каждому предложению на русском соответствует точный перевод на мансийский язык. Это фундамент для обучения нейросетей и ценный ресурс для лингвистов.

- Синтез речи: каждое предложение можно прослушать, что особенно важно для отработки произношения и восприятия языка на слух.

- Русско-мансийский переводчик: полноценная система нейронного машинного перевода, обученная на текстах корпуса.

- Словари с озвучкой: пользователи могут не только узнать перевод слова, но и услышать его правильное произношение.

Чат-ассистент «А̄ги»

Особое место занимает чат-ассистент «А̄ги», объединяющий все возможности портала в удобном диалоговом режиме. Он автоматически определяет язык пользователя и отвечает на том же языке, создавая идеальные условия для языковой практики. «А̄ги» интегрирован с порталом и может генерировать тексты, например, сказки на основе знаний о культуре манси.

Для мобильных пользователей доступен чат-бот А̄ги в формате MAX-бота. Он позволяет:

- общаться на мансийском языке (бот понимает русский и мансийский, отвечает на мансийском);

- мгновенно переводить слова и фразы;

- получать свежие новости с Этнопортала «Языковое пространство» (ethnoportal.admhmao.ru).

 Как воспользоваться ботом?

1. Откройте мессенджер MAX.

2. Введите в поиске: ethno_portal_evi_bot.

3. Начните диалог с цифровым помощником.

 Значение проекта

Этнопортал  – это комплексный, живой организм, где каждый элемент работает на общую цель: сделать мансийский язык доступным, интересным и живым в цифровую эпоху. Новый сервис - важный шаг в интеграции современных технологий в дело сохранения уникального языкового наследия Югры.

Приглашаем всех желающих воспользоваться этим современным инструментом для изучения культуры и языка народа манси!

Новость подготовила Галина Кондина по материалам Югорского научно-исследовательского института информационных технологий

 

