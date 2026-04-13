Молодые кадры для большой отрасли: практика на газоперерабатывающем заводе Югры меняет будущее страны
Лучшие студенты Многопрофильного колледжа Югорского государственного университета, приехавшие из разных регионов России, проходят практику на Южно-Балыкском газоперерабатывающем заводе в Пыть-Яхе, чтобы получить первый профессиональный опыт и сделать осознанный выбор в пользу работы в нефтегазохимии.
Для каждого из них практика на предприятии «СибурТюменьГаза» стала не просто частью учебного процесса, а реальным погружением в современное производство, где из попутного нефтяного газа создаётся ценное сырьё для нефтехимии. В дальнейшем из него производят полимеры, которые используются в медицине, строительстве, упаковке и инфраструктуре.
Амина Темикова выросла в Югре и с детства видела, какую роль играет отрасль в жизни региона: «Я хочу не просто работать, а быть частью этого производства. Здесь чувствуешь масштаб и понимаешь, что твоя работа может быть действительно важной. С каждым днём становится всё понятнее, как устроены процессы, и появляется уверенность, что я выбрала правильное направление».
Владислав Пикузо приехал учиться в Югру из Алтайского края и впервые увидел производство такого уровня. «Завод, как живой организм, где всё взаимосвязано. Когда теория начинает работать на твоих глазах, это совсем другое восприятие профессии, - делится он. - Хочется разобраться в деталях, понять каждую установку и стать частью этой системы».
Практиканты видят современное оборудование, высокий уровень организации труда и поддержку со стороны специалистов, и это формирует у них уверенность в том, что именно здесь они хотят продолжить свой путь. Так рождается новое поколение специалистов, для которых работа в СИБУРе становится не просто карьерной возможностью, а осознанным выбором.
Александр Бобренок рассматривает практику как старт профессионального пути. «Когда видишь производство изнутри, начинаешь иначе относиться к учебе и своей будущей профессии. Появляется понимание, какие знания действительно важны и как их применять».
СИБУР системно развивает кадровый потенциал в регионах присутствия. За последние два года более 500 студентов прошли практику и стажировку в «СибурТюменьГазе» и «Запсибтрансгазе», а сегодня на предприятиях газовой отрасли ХМАО и ЯНАО работают около 320 выпускников профильных учебных заведений. Всего в компании занято более 4300 молодых специалистов. Создавая условия для обучения, наставничества и карьерного развития, компания формирует устойчивую профессиональную среду и открывает реальные возможности для молодёжи. Именно здесь студенты делают первые шаги в профессии и становятся частью команды, которая развивает промышленность и формирует будущее региона.