В Сургуте состоялся турнир по дзюдо, приуроченный к 10-летнему юбилею Росгвардии
В Сургуте на площадке культурно-спортивного комплекса «Геолог» при поддержке Департамента физической культуры и спорта Югры состоялся традиционный межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей до 18 лет, посвященный 10-летию Росгвардии и 215-й годовщине образования войск правопорядка.
В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из Югры, Челябинской и Тюменской областей. Главным судьей турнира выступил президент Сургутской городской федерации борьбы дзюдо «Победа», судья всероссийской категории Владимир Горин. Почетными гостями спортивного мероприятия стали заместитель начальника Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковник Михаил Тремасов, заместитель главы Сургута Виталий Малыхин, руководитель Департамента организации и проведения мероприятий Федерации дзюдо России в Уральском федеральном округе Юрий Стёпкин.
Открывая соревнования, полковник Михаил Тремасов подчеркнул, что во все времена войска правопорядка были надежным оплотом государства, а сегодня личный состав Росгвардии успешно выполняет задачи специальной военной операции. Выразив слова благодарности организаторам, он пожелал участникам состязаний честной и бескомпромиссной борьбы. После исполнения гимна Российской Федерации дзюдоисты сошлись в поединках за призовые места. На татами ребята демонстрировали мастерство, техничные броски и волю к победе.
По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место заняла сборная Сургута, второе — Челябинска, третье — Тюмени. Все победители и призеры были награждены кубками, медалями и ценными подарками.
Организаторы турнира передали в музей Управления Росгвардии по ХМАО — Югре книгу «Братство дзюдо» с автографом одного из её авторов — олимпийского чемпиона по дзюдо, ветерана СОБР подполковника милиции в отставке Николая Солодухина.
Фото: Ирина Швец
