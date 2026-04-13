Президентская платформа «Россия – страна возможностей» будет использовать командный формат для усиления педагогических коллективов страны
В 2026 году проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» возвращает командный формат конкурса. Педагоги, учителя и руководители из сферы образования смогут совместно разработать и развить воспитательные инициативы для будущей реализации в образовательных организациях страны. Главное условие: все участники должны представлять одну образовательную организацию и собрать команду из пяти человек. Уже открыта предварительная регистрация на новый сезон. Подать заявку можно на официальном сайте проекта: https://flagmany.rsv.ru/.
Принять участие в новом командном конкурсе смогут все те, кто занимается воспитательной и просветительской деятельностью: педагоги, классные руководители, советники директоров по воспитанию, заместители руководителей, наставники, специалисты дополнительного образования, методисты и родители. Они должны представлять одну организацию и собрать команду из пяти человек.
Центром командного конкурса станут воспитательные практики – как уже реализованные в образовательных организациях участников, так и новые идеи по пяти направлениям: служение Отечеству, созидательный труд, историческая память, преемственность поколений и единство народов России.
«Мы видим, что сегодня сильные решения в системе образования рождаются именно в команде. Возвращение этого формата в проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» отвечает актуальному запросу профессионального сообщества и позволит объединить лучшие воспитательные практики со всей страны», – рассказал руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов.
Возвращение командного формата стало продолжением решений, выработанных в декабре 2025 года на стратегической сессии проекта «Флагманы образования» в Москве, где особое внимание уделялось вопросам воспитания. В новом сезоне команды смогут обмениваться опытом, отрабатывать успешные воспитательные практики в своих образовательных организациях и в дальнейшем масштабировать их.
«Формат командной работы самый эффективный: вовлеченные участники не только развивают свои навыки, но и запускают новые проекты, обновляют старые форматы. Позитивный обмен практиками с командами из других регионов создает ощущение единства образовательного пространства и возможность взаимного сотрудничества. Я очень рада, что проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» возвращает этот формат!» – поделилась заместитель Главы города, начальник территориального управления Центрального района города Кемерово, победитель проекта «Флагманы образования» в 2022 году Наталья Дашковская.
Командный конкурс проекта «Флагманы образования» стартует с официального запуска 6-го сезона. На сегодняшний день уже открыта предварительная регистрация на новый сезон. Подать заявку можно на сайте проекта: https://flagmany.rsv.ru/.
Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выявить наиболее мотивированные команды и подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов и способствует профессиональному развитию участников посредством конкурсных треков, дополнительных мероприятий и сервисов. Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).