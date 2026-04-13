Отделение СФР по ХМАО – Югре перечислило пяти ветеранам выплату в честь Дня победы в Великой Отечественной войне
В честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре перечислило ветеранам единовременную выплату.
Праздничная выплата полагается инвалидам и участникам войны. Она назначается на основании имеющихся в распоряжении Социального фонда России документов, поэтому обращаться с заявлением для получения выплаты ветеранам не нужно. Отделение СФР по ХМАО-Югре самостоятельно проводит актуализацию списков по региону.
Пять участников Великой Отечественной войны, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
«Выплата была назначена автоматически. Югорчанам, получающим пенсии через «Почту России», выплата к 9 мая направлена вместе с пенсией за апрель 2026 года, в соответствии с графиком доставки. Тем, кто получает пенсии через кредитные организации – выплата поступила 3 апреля 2026 года», — отметила Ольга Галюк управляющий Отделением СФР по ХМАО – Югре.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
Отделение СФР по ХМАО-Югре